شروط التقديم والحصول علي منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي 1442 للسعوديين  

الحصول علي منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي أصبح حلم لدي المواطنين السعوديين، حيث يبحث الكثير عن تلك المنحة ويسعون للتقديم لها والحصول عليها لسد احتياج سكني لديهم، ولهذا نتبع معكم زوار موقعنا الكرام خطوات التقديم بطلب الحصول علي منحة أرضية من الديوان الملكي السعودي لعام 1442 هـ، حيث يمنح الديوان الملكي تلك المنحة لمن يستوفي الشروط المطلوبة تحت إشراف وزارة الشؤون القروية والبلدية بالمملكة العربية السعودية، فقد يتم التقديم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للديوان الملكي السعودي.

منحة أرض مجاناً من الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من المساعدات للمواطنين بالمملكة العربية السعودي، كما يدعم العديد من المواطنين ولهذا يقدم من أهم خدمات الدعم منحة أرض مجانية لمن لا يمتلك سكن خاص به، أو وحدة سكنية أو عقار ملك له، فقد يقدم الديوان قطعة أرض تصلح للبناء كدعم من الحكومة السعودية للمواطنين، ففي هذا المقال نعرفكم علي طريقة التقديم الي الديوان الملكي للحصول علي المنحة الأرضية بالخطوات وبكل سهولة ويسر، حيث قدمنا لكم في مقال سابق نموذج الحصول علي منحة أرض مجاناً.

قم بتسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. قم بالضغط علي “سكني”، ثم تسجيل الدخول. يمكن أيضاً تسجيل الدخول عبر بوابة الوحدة الوطنية. ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك. اضغط علي الأرض الحرة. تحميل كافة الأوراق المطلوبة، ثم اضغط علي حفظ.

شروط التقديم بطلب الحصول علي منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

خطوات التقديم إلكترونياً للحصول علي منحة أرض من الديوان الملكي

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تواجدت عدد من الأراضي لدي الديوان الملكي السعودي يتم منحها للمحتاجين الي وحدة سكنية بدون رسوم أو مقابل مادي، ولكن قد يتم منح الأرض وفقاً لعدد من الضوابط والشروط قد أعلنت عن طلبها الحكومة السعودية، وهي كالأتي: