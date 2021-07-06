رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2021م بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني BEM.Onez.Dz وفضاء أولياء التلاميذ

نتائج شهادة التعليم المتوسط ( البيام ) بالجزائر 2021 م عبر الموقع الالكتروني فضاء أولياء التلاميذ ، عقب إعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر ( نتائج السانكيام ) للمرحلة الابتدائية، شغل بال الكثيرين من أولياء أمور طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط ( البيام ) لهذا العام 2021م، الأمر الذي أدى إلى زيادة البحث عن النتيجة خلال الساعات القليلة الماضية عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، تزامنًّا مع تصريح وزارة التربية الوطنية بإعلان نسبة نجاح الطلاب والطالبات التي تتعدى 64,5% لأول مرة منذ 6 سنوات، في حين أن نسبة النجاح في السنوات الماضية لا تتعدى 54 %.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام عبر الديوان الوطني 1442هـ

أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني للمرحلة الإعدادية لهذا العام ( البيام )، عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختلفة BEM.Onez.Dz فمن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، مباشرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بإعلان النتائج.

نتائج البيام بالجزائر 1442هـ

أكدت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات داخل البلاد، وسوف يتم الإفصاح عنها بشكل الكتروني خلال الساعات القليلة القادمة من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وقد أكدت مصادر بارتفاع نسبة الانتقال الوطنية إلى القسم الأعلى بنحو 90,61 % وذلك للصف الأول الثانوي.

وقد حدد السيد الوزير أن أعداد الطلاب والطالبات المترشحين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وصل إلى أكثر من 641 ألف مترشح في خلال الفترة مابين 15 إلى 17 جوان، وصرح سيادته بنجاح أكثر من 413 ألف طالب وطالبة، في حين أن نسبة النجاح لأول مرة خلال الست أعوام الماضية لا تتجاوز نسبة 54 %.

هذا وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الامتحانات، وسيتم رفع نتائج الطلبة عبر موقع فضاء الإلكتروني التابع للوزارة بعد اعتمادها بشكل رسمي، ليتمكن الطلبة والطالبات من الدخول على الموقع ومعرفة نتائجهم، وجاءت هذه الخطوة للتيسير على الطلبة من الحصول على نتائجهم الكترونيًا بكل سهولة، دون حدوث أى تجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2021 م عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ

حرصت الوزارة على تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة الكترونيًّا، منعًا من التزاحم و خوفًا على حماية الطلاب والطالبات في كافة أنحاء البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لحماية صحة الجميع، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وهى كالآتي: