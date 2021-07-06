بسيولة فورية وبدون كفيل أحصل على تمويل نقدى لموظفي جميع القطاعات

بسيولة فورية وبدون كفيل تمويل شخصي سريع يبحث عنه الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الذين يرغبون في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة ومتطلبات غير معقدة ، كما يسعى الكثير من المواطنين للحصول على منتجات تمويلية متميزة بعيداً عن الإجراءات المعقدة لعملية التمويل ، وقد جاءت شركة إمكان للتمويل كواحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة ، والتي تسعي لتوفير منتجات تمويلية بأقل فائدة وبتسهيلات عديدة في السداد ، كما توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد العاملين في جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية.

بسيولة فورية وبدون كفيل تمويل شخصي من شركة إمكان

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة تمويل شخصي نقدى بسيولة فورية وبدون كفيل ، حيث تتيح الشركة لموظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي والعاملين في القطاع الخاص أيضاً ، فرصة الاستفادة من تمويل شركة إمكان بأقل راتب وأسهل الشروط ، كما تعمل الشركة علي سرعة إتمام عملية التمويل وذلك من خلال إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل فورى وميسر بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تعمل الشركة من خلال هذا المنتج علي توفير سيولة نقدية فورية لجميع العملاء. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو الخاص الاستفادة من التمويل الشخصي بسيولة فورية وبدون كفيل. توفر شركة إمكان للتمويل القرض الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل شركة إمكان بشروط ميسرة. توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 2000 ريال سعودي وتصل حتي 50 ريال سعودي لجميع العملاء. يمكن للعملاء تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تبدا من 3 أشهر وتصل حتي 24 شهر.

يمكن للعملاء الإطلاع على المزيد من العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة ، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ، والاطلاع على كافة المنتجات التمويلية المتاحة لدى الشركة في المملكة العربية السعودية.

يجب ان يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يشترط للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 1900 ريال وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك سجل ائتماني جيد خالي من التعثرات.

شروط الاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل