لبنان يسجل 294 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان، تسجيل 294 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينهم 263 مقيميًا و31 وافدًا ليرتفع اجمالى عدد المصابين بالفيروس من ظهوره فى لبنان إلى 545965 مصابًا.





وسجل تقرير وزارة الصحة اللبنانية اليوم حالتى وفاة ليترفع الإجمالى إلى 7865 حالة.

ولم يتضمن بيان وزارة الصحة اليوم أعداد الإصابات الجديدة بمتحور "دلتا" من فيروس "كورونا" والمعروف عنه سرعة الانتشار، حيث أعلنت الوزارة فى تقريرها أمس تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" لوافدين من 10 دول.

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