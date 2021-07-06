ألمانيا تغلق قنصليتها فى مزار شريف شمالى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، غادرت آخر القوات الألمانية، التى كانت متمركزة فى معسكر ممتد على أطراف مزار شريف، البلاد الأسبوع الماضى
وتتواجد القنصلية الألمانية فى قاعدة عسكرية منذ وقوع هجوم انتحارى فى 2016 تسبب فى تدمير مقرها بشكل بالغ فى مزار شريف، والذى كان يضم التمثيل الدبلوماسى.
يأتى إغلاق القنصلية فى الوقت الذى تصاعدت فيه وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحى حركة "طالبان" الأفغانية الراديكالية، إثر اقتراب القوات الأجنبية من استكمال انسحابها من أفغانستان.
وأعلن الجيش الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل ما يزيد على 90% من انسحاب قواته من أفغانستان.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، فى بيان، إن الولايات المتحدة سلمت ما يزيد على 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان فى الأول من مايو الماضى، وأنها بحلول 11 سبتمبر ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.
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