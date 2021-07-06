إصدار أقامة عبر ابشر أعمال الكترونيا بكل سهوله وكيفيه الوصول للخدمه

إصدار أقامة عبر ابشر أعمال من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان أيضا عن خدمات جديده بالمملكة مثل الهوية الرقمية و رخصه القيادة الرقمية أيضا وكيفيه تفعيلهم علي الجوال الخاص بك واستخدامهم بدلا من البطاقات الأخري. والآن سوف نقوم بشرح خدمه إصدار أقامة عبر ابشر أعمال ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات بسهوله.

إصدار أقامة عبر ابشر أعمال

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي يمكن الحصول عليها الكترونيا من خلال منصة ابشر أعمال. والتي تمكن صاحب العمل من إصدار هويه للمقيم الكترونيا عبر المنصة. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين أصحاب المنشأة. بالإضافة إلي ذلك انه أعلنت المنصة عن مده تنفيذ الخدمة والتي يمكن الحصول عليها فوري من خلال منصة ابشر أعمال وتأخذ من 3 إلي 5 أيام عمل حتي توصيلها إليك عبر البريد السعودي بكل سهوله. وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والتطبيقات الرسمية.

شروط أصدار أقامة للمقيم

كما أعلنت المنصة أيضا عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يقوم بإصدار أقامة بكل سهوله. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

تواجد العامل المقيم داخل المملكة العربية ألسعودية.

تسديد جميع الرسوم الخاصة بإصدار الإقامة وغرامه التأخير إن وجدت.

تسديد جميع المخالفات المرورية علي المقيم إن وجدت عليه مخالفات.

تسجيل البصمة والصورة الخاصة بالعامل وتابعيه.

اجتياز وتسجيل الفحص الطبي في احد المراكز الطبية المعتمدة.

توفير تامين طبي للمقيم وأفراد أسرته إذا احضرهم معه.

عدم تسجيل العامل متغيب عن العمل سابقا.

ألا يكون قد حصل العامل علي رخصه عمل لبعض الوظائف المطلوبة.

خطوات إصدار أقامة مقيم الكترونيا

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن طريقه وخطوات إصدار أقامة الكترونيا كما نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: