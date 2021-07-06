أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة

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حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والتحيتا، و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 278 قذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار إلى رصد تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 والمنظر وحيس والتحيتا والفازة والجبلية.

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