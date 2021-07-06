أخبار اليمن : لبوزة يعزي القيادي المؤتمري الزهيري في وفاة والدته

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لبوزة يعزي القيادي المؤتمري الزهيري في وفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري أحمد محمد الزهيري، عضو اللجنة العامة عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، وأخيه، وكافة آل الزهيري، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة. لبوزة يعزي القيادي المؤتمري الزهيري في وفاة والدتهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري أحمد محمد الزهيري، عضو اللجنة العامة عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، وأخيه، وكافة آل الزهيري، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة. وعبّر الدكتور لبوزة في البرقية، عن خالص العزاء وعميق المواساة للقيادي الزهيري وأخيه وكافة أسرة الفقيدة في هذا المصاب. سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"



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