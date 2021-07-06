التقديم في شركة ارامكو لطلاب الثانوية العامة واهم شروط القبول 2021

التقديم في شركة ارامكو لطلاب الثانوية ، يوجد آلاف الطلاب الخرجين من الثانوية العامة الذين لديهم رغبة كبيرة بالالتحاق في أرامكو بهدف برنامج التدرج لجميع الطلاب الخرجين من الثانوية العامة 2021، وهو يكون واحد من أهم البرامج التدريبية التي قد وفرتها شركة أرامكو لكي يتم التحاقهم بعد ذلك بكثير من الوظائف المختلفة في شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

التقديم في شركة ارامكو لطلاب الثانوية

قامت شركة أرامكو بالإعلان عن فتح باب تقديم في برنامج تدريبي جديد لخرجين الثانوية العامة لكل الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية، ولتقديم لابد من أن يقوموا باتباع العديد من الخطوات التي يجب أن يقوموا بتنفيذها حتى تتم عملية التسجيل بنجاح ويستمر باب التسجيل حتي الساعة 3 مساء يوم الاثنين الذي يوافق السابع من يوليو 2021 ومنها الآتي:

في البداية يجب القيام بالدخول لبرنامج التدرج لتدريب طلاب الثانوية.

ثم يتم اختيار تسجيل طلب الالتحاق بالبرنامج في أسفل الصفحة.

بعد ذلك عليك بإدخال رقم السجل المدني وعنوان البريد الالكتروني.

بعدها يتم إدخال كلمة السر وتأكيدها ولابد من الاطلاع على الشروط والأحكام التي وضعتها شركة أرامكو.

بعدها يتم النقر على كلمة التالي ومن ثم قم باستكما جميع بيانات التسجيل.

عليك بعد ذلك بإرسال الأوراق والمستندات التي سوف يتم إرفاقها للتسجيل.

وسوف يقوم الموقع بمراجعة الأوراق والمستندات وبعد الانتهاء من المراجعة سوف يتم إبلاغك بالجدول الخاص باختبارات اللغة الانجليزية والرياضيات.

ثم لابد من كتابة البيانات مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

وسوف تصل للمتقدم رسالة عن طريق البريد الالكتروني والهاتف تحتوي على نتائج الاختبارات.

وسيتم التواصل معكم لنبلغكم بالخطوات التي يجب اتباعها للالتحاق بالبرنامج.

كما سيتم تقديم دعوة الطلاب المتقدمين من خلال قائمة المرشحين وقائمة الانتظار لكي يتم إجراء الفحص الطبي.

وسوف يطلب من الطلاب المرشحين التي تم اختيارهم القيام بتوقيع اتفاقية التدريب ومن ثم يتم إصدار بطاقة البرنامج.

بعد الانتهاء من التسجيل يتوجب عليهم الحضور إلى المركز الخاص بالتدريب الذي يتم تحديده قبل بداية البرنامج.

تقدم الشركة الكثير من المزايا التي تجعلها المكان الأفضل لخريجين الثانوية العامة ومن أهم مميزاتها التالي: