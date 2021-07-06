قرض العمل الحر يصل 60 ألف ريال سعودي وفترة سداد خمس سنوات رابط البنك

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر باسم منتج نفاذ لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الكثير من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المهن التخصصية للحصول علي تمويل العمل الحر خاصة ممن لا يمتلكون وظيفة حكومية، كما يقوم بنك التنمية الاجتماعية بدعم العاملين في المجال الحر وذلك في أطال تشجيعهم علي بدء مشروعاتهم الخاصة سواء الرجال آو النساء، ويصل قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين بمبلغ 60 ألف ريال سعودي وبفترة سداد طويلة تصل إلي خمس سنوات، ويوفر لك البنك الكثير من المميزات منها تمويل إسلامي متفق مع تعاليم الدين الإسلامي ويتيح لك امتلاك عملك الخاص.

شروط قرض العمل الحر لجميع المواطنين السعوديين

يكون التمويل النقدي موجه إلي المواطنين القادرين علي العمل، ويعتبر هذا التمويل من اهم التمويلات التي يبحث عنها المواطنين في الأيام الأخيرة، حيث يقدم البنك قرض نفاذ الذي يهدف إلي المساعدة الأسر بخصوص العمل الحر ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم في تحقيق جميع رغابتهم المادية والحياتية ومنتجة واخذ الفرصة في تنمية مشروع صغير خاص بهم، وهذا العمل مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع تحسين كامل في مستوي معيشة الأسرة، ويتميز ذلك التمويل بإجراءات وشروط سهلة غير معقدة بدون فوائد أو أرباح ومتاح للجميع.

يجب أن يكون عمر المتقدم علي العمل الحر ما بين 21 عام إلي 60 عام. يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية فقط. يجب أن يكون الراتب الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي. قيمة التمويل العمل الحر يصل إلي 60 ألف ريال سعودي إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي قرض العمل الحر، ويكون فترة السداد 5 سنوات.

رابط التقديم علي قرض العمل الحر للمواطنين السعوديين

الحصول علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية عبر موقع الإلكتروني الرسمي، ويتم من خلال الموقع الحصول علي القرض الذي ترغب به، تابع الخطوات الأتية: