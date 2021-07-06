موعد صرف حساب المواطن لدفعة 44 شهر يوليو ونتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن لدفعة 44 شهر يوليو يتساءل عنه الكثيرين من المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وذلك حيث لم يعد هناك وقت على صرف هذه الدفعة ألا أيام قليلة، حيث أن هذا الأمر من الأمور الهامة لمواطنين المملكة المستفيدين من البرنامج، وكما نعلم جميعًا يمكن الاستعلام عن هذه الدفعة في الوقت الحالي وذلك من خلال الموقع المخصص من برنامج حساب المواطن، وفى مقالنا هذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي يرغب في معرفتها المواطن من المستفيدين من حساب المواطن الخاصة بصرف الدفعة 44 لهذا الشهر فتابعونا.

حساب المواطن لدفعه 44

أيام قليلة تفصلنا عن صـرف الدفعة 44 الخاصة بشهر يوليو من حساب المواطن، حيث يتم الصرف في كل شهر ميلادي في يوم العاشر، وذلك إذا لم يكون هذا اليوم إجازة رسمية وإذا كان إجازة رسمية سيتم تقديم الموعد أو تأخيره بيوم واحد فقط وذلك يرجع إلى الجهات المسؤولة.

وقد قام في الشهر السابق البرنامج بإيداع ما يقرب من 2 مليار ريال كدعم المواطنين من أجل توفير كافة الخدمات الحياتية لهم، كما تم وضع التعويضات بأثر رجعي للمواطنين، وذلك بعدما تم الإعلان عن ذلك من قبل الجهات المختصة في برنامج حساب المواطن.

فقط 5 أيام فقط وسوف تكون هذه الدفعة متاحة في حساب المواطنين أي يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021م، وذلك بتأخير يوم واحد فقط الذي يعرف بأنه عطلة رسمية.

ويمكن للمواطنين القيام بصرف المستحقات المالية لهم من البرنامج مع اتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقًا.

كما نعلم فأنه من خلال برنامج حساب المواطن قد تم الإعلان يوم 29/6/2021م عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر أن الدفعة 44 قد قامت بإصدار نتائج الأهلية الخاصة بها.

ويمكن التحقق من خلال البرنامج وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن لدفعة 44 شهر يوليونتائج أهلية الدفعة 44 لشهر يوليو

قد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد صـرف حساب المواطن لدفعة 44 شهر يوليو، وكيفية الاستعلام عن الأهلية لهذه الدفعة ونود أن يكون نال إعجابكم.