60 في المئة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب.. لماذا؟

قبل أيام قليلة، كان تصريح والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري حول النخبة السياسية في المغرب لافتا، حيث انتقد أمام الكاميرات ما يحدث في الساحة السياسية، لافتا إلى نفور شريحة واسعة من المغاربة من الشأن السياسي وعدم ثقتها في عدد ممن يتقلدون المسؤولية الحزبية في البلاد.

تصريح الجواهري أعاد إلى الواجهة دور الأحزاب السياسية في المغرب، ومدى التزام المسؤولين بأداء مهامهم والاستماع إلى مطالب المواطنين.

وقال الجواهري وقتها: "العزوف عن الانتخابات شيء واضح، وبالنسبة لي فإنه يعني أن الناس لم تعد تثق في الأحزاب".

وانتشر التصريح كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، كصرخة من مسؤول كبير عبّر عن عدم ثقته في الأحزاب كجل المغاربة، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل.

وسجل الجواهري أن الأحزاب تطلق الوعود قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أنه "من الواجب على المواطن أن يتبع مسار جميع تلك الوعود التي سبق أن أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية، ليتأكد هل تم تطبيقها على الأرض الواقع أم ظلت حبرا على ورق".

العزوف بالأرقام

تكشف معطيات "المندوبية السامية للتخطيط"، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بالإحصاءات والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، عن علاقة الشباب المشهد السياسي والحزبي ككل في المغرب، إذ تفيد أن 70 بالمئة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي، و5 بالمئة يؤمنون بالعمل الحزبي، و1 بالمئة فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية، بينما يشكل الشباب 40 بالمئة من الكتلة الناخبة.

من جانب آخر، كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، حول توجهات المواطنين وتطلعاتهم من الانتخابات العامة لسنة 2021، أن حوالي 60 بالمئة من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية، فيما عبر 11.5 بالمئة فقط عن ثقتهم في هذه الأحزاب، وأكد 26.6 بالمائة منهم أن ثقتهم غير تامة.

ولعل المتتبع للمشهد السياسي المغربي سيلاحظ أن الأحزاب فقدت الكثير من قوتها، ولم تعد تؤثر في الرأي العام كما كان في السابق، حسب العديد من المتابعين الذين حذروا من تسجيل نسبة تصويت منخفضة جدا في الانتخابات المقبلة.

وتفاعلا مع الموضوع، قالت البرلمانية ابتسام عزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة: "نلاحظ أن هناك نوعا من الفتور في علاقة الشباب مع العمل السياسي والممارسة السياسية ببلادنا. الشباب يهتمون بالعمل السياسي، لكن هناك فئة قليلة تختار الانخراط في الأحزاب".

وأرجعت عزاوي، ما أسمته "تزعزُع مستوى" ثقة الشباب بالأحزاب، إلى طبيعة الممارسة الحزبية في بلادنا.

وقالت في حديث مع موقع "دوت الخليج": "في بعض الأحزاب، يضعف منسوب الديموقراطية الداخلية، وهذا المعطى يشكل أمرا غير محفز للشباب لولوج العمل السياسي. كذلك، مسارات الترشح والانتخاب داخل الأحزاب غير واضحة. فمن الطبيعي أن يكون للشاب أو الشابة طموح داخل الحزب. لكن ما هي معايير تقلد المسؤوليات التنظيمية الحزبية أو في الهيئات التمثيلية على رأسها البرلمان".

واسترسلت قائلة: "الشباب يطلب الفرص والاستحقاق، ويريد المساهمة في مناقشة الشأن العام عبر الأحزاب، لكن وفق معايير واضحة وديموقراطية وشفافية".

ولفتت المتحدثة إلى أن جميع الأحزاب ترفع شعار التشبيب وتريد أن يكون لديها شباب داخل مؤسساتها، متسائلة: "ماذا تفعل هذه الأخيرة من أجل تحقيق هذا الأمر؟".

وكشفت البرلمانية أن "عددا من الأحزاب تراهن على الأسماء التي ستحقق لها مقاعد مضمونة، حتى ولو كانت هذه الأسماء لشخصيات حزبية رصيدها "صِفر" وحتى لو عمرت طويلا في المؤسسات المنتخَبة ولم تتوفر فيها شروط الكفاءة، عوض وضع ثقتها في شباب وشابات".

أزمة ثقة

من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة رشيد لزرق: "هناك أزمة ثقة تعصف بفئات واسعة من الشباب في ظل ترهل القيادات السياسية في مناخ من الشعبوية. هذه القيادات أثبتت عدم فاعليتها وعجزها عن مجاراة الزمن الدستوري وتحقيق ما وعدت به من إنجازت، وباتت متخوفة من ذكاء الشباب المغربي".

وأضاف لزرق في حديث مع موقع "دوت الخليج": "هذا التخوف يجعل بعض النخب السياسية تسعى إلى ضمان مستقبل أبنائها أولا ومواجهة التغيير، حبا في البقاء ومن تم فهذه القيادات تريد من الشباب أن يكون خزانا انتخابيا لا غير، وليس طاقات أو كفاءات، وهو ما يزيد من أزمة الثقة الحادّة التي تعصف بهؤلاء الشباب، في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا".

واستطرد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: "هذه القيادات المترهلة لا تملك الزاد العلمي والإبداعي الذي يؤهلها لخلق إقلاع اقتصادي. بل إن تهافتها على ترشيح أبنائها سيؤجج عوامل الإحباط؛ وبالتالي نجد أنفسنا في دوامة من الحلقات المفرغة، وأن المناصب خارج الزمن الدستوري تورَّث وتمرَّر من الآباء إلى الأبناء، وأما الباقي فليشرب البحر!".

الملك ينتقد أداء الطبقة السياسية

كان الملك محمد السادس انتقد في وقت سابق أداء الطبقة السياسية وبعض المسؤولين، الذين قال بالحرف الواحد إنه لا يثق فيهم، بسبب عدم تعاملهم مع قضايا الشعب كما ينبغي وتغاضيهم عن الإنصات لهموم المواطنين.

وقال العاهل المغربي في الخطاب الذي وجهه بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربعه على العرش سنة 2017: "التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة".

وتابع الملك: "أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم".

وفي نفس السياق، قال الملك: "وأمام هذا الوضع، فمن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟ فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل".

وختم العاهل قوله: "إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"