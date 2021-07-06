وفد روسيا ينسحب من جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء تحرك الوفد الروسى هذا أثناء بت الجمعية فى مشروع قرار طرحه ممثلو كييف حول تقييم خطوات روسيا إزاء أوكرانيا وشبه جزيرة القرم الروسية.
وأشار رئيس الوفد الروسى بيوتر تولستوى، إلى أن الجمعية خرقت القاعدة التى يتم بموجبها تبنى القرارات وهى بتصويت ثلثى جميع أعضاء الجمعية، وليس ثلثى أصوات البرلمانيين الموجودين فى قاعة الجلسات فقط.
وقال البرلمانى الروسى: "نحن ضد تغيير القواعد أثناء اللعبة.. فنحن بالتالى نحول منظمتنا إلى قاعة محكمة تمثل عددا محدودا من الدول ومن المشاركين يتباحثون حول دولتين، إذا كنتم تجدون هذا الأسلوب عادلا فنحن لن نشارك فيه".
وذكر تولستوى أن الجانب الروسى لا يسعى لأى مواجهة بل يتطلع إلى الحوار، الذى صار مستحيلا فى ظل خرق إجراءات الجمعية.
وقال قبل أن يغادر الجلسة: "إذا كنتم ترفضون العمل بالقواعد وتريدون اتخاذ قرارات مسيسة أحادية الجانب بين بعضكم البعض فهذا حقكم، لكننا لا نستطيع المشاركة فى ذلك".
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