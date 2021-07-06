موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة 08\07\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي والمقاولون القادمة في الدوري الممتاز، ينتظر عشاق المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد المقاولون العرب، حيث يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة أحداث اللقاء المنتظر، بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم المصرية، في إطار منافسات الجولة رقم 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يدخل الأهلي المباراة تحت قيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اللقاء، برغبة شديدة نحو الفوز بالمباراة وتقديم عرض قوي مثلما فعل في الجولة السابقة أمام سموحة، فقد استطاع المارد الأحمر في الجولة السابقة أن يضرب سموحة بالأربعة، في مباراة كانت ممتعة من قبل أبناء الجزيرة قدم فيها لاعبوه كل فنون الكرة.

لذلك يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في استغلال الفوز على سموحة، والانطلاق بقوة نحو الفوز بالمباريات القادمة، حتى يقلل الفارق بينه وبين الزمالك متصدر الدوري حتى الآن بفارق كبير، لكن الأهلي لعب عدد مباريات أقل، كما يسعى الجنوب أفريقي للاطمئنان على مستوى لاعبيه قبل اللقاء الأفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جهةٍ أخرى يسعى المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس تقديم عرض قوي أمام المارد الأحمر، ويرغب في تحقيق مفاجئة من العيار الثقيل بالفوز على زعيم مصر وأفريقيا، ودائماً ما يقدم المقاولون العرب مباريات كبيرة أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون القادمة

يلتقي الفريقين يوم الخميس القادم الموافق 08\07\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، خلف المتصدر الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 61 نقطة، لكن جمعها من 27 مباراة، ويسعى الأهلي نحو الفوز في جميع مؤجلاته حتى يعتلي قمة الدوري.

أما المقاولون العرب فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 26 مباراة، فقد استطاع إنهاء المباراة لصالحة بالفوز في 7 مواجهات، بينما تعادل في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 الأهلي 21 13 6 2 13 16:41 25 45 3 المصري البورسعيدي 28 11 10 7 6 29:37 8 43 4 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 5 سموحة 28 8 16 4 6 37:43 6 40 6 إنبي 28 9 11 8 6 30:31 1 38 7 طلائع الجيش 28 10 7 11 6 31:37 6 37 8 مصر المقاصة 27 10 7 10 7 33:28 -5 37 9 بيراميدز 24 8 12 4 10 29:34 5 36 10 الجونة 28 8 12 8 6 30:29 -1 36 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 7 35:35 0 33 12 الإسماعيلي 27 9 8 10 7 33:35 2 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 26 7 8 11 8 33:27 -6 29 15 البنك الأهلي 26 5 10 11 8 34:27 -7 25 16 أسوان 27 6 7 14 7 45:21 -24 25 17 وادي دجلة 27 4 11 12 7 33:24 -9 23 18 الانتاج الحربي 26 3 9 14 8 48:23 -25 18

ترتيب جدول المسابقةالقنوات الناقلة للمباراة

تنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، فهي تمتلك الحقوق لنقل مباريات الدوري، لذلك سيتم نقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

المباراة الأهلي – المقاولون البطولة الدوري المصري الممتاز الموعد والتوقيت الخميس 08\07\2021 – التاسعة بتوقيت القاهرة الملعب بتروسبورت القنوات الناقلة ON Time Sports 1 HD

بطاقة مباراة الأهلي والمقاولون العرب