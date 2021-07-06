بكالوريا Syria .. استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2021 (علمي-أدبي-شرعي) تطبيق نتائج امتحانات وزارة التربية السورية حسب رقم الاكتتاب

الان استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2021 moed.gov.sy حالة من الترقب تجتاح الطلاب وأولياء الامور في هذا التوقيت للتعرف على نتائج البكالوريا للعام الدراسي الجاري 2021 في سوريا، وذلك عقب إنتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات خلال الفترة الماضية حيث بدأت الامتحانات في 31 من شهر مايو وانتهت رسميا في 20 من شهر يونيو، وقد نوهت وزارة التربية والتعليم السورية خلال الساعات الأخيرة عن طرح التفاصيل المتعلقة بطرح نتائج الثانوية العامة البكالوريا في سوريا في جميع المحافظات والتي سوف يتم اعلانها للطلاب بشكل الكتروني، تابع نتائج البكالوريا دورة 2021 في سوريا وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن طرح نتائج البكالوريا في سوريا العام الدراسي الجاري 2021 من خلال متجر تطبيق نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2021 (البكالوريا) سوريا حسب رقم الاكتتاب.

استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2021

بكالوريا Syria وزارة التربية السورية أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج البكالوريا لطلاب جميع الشعب في سوريا في جميع المحافظات تمر الآن بالمراحل النهائية لها، حيث انتهت الكثير من مراكز التصحيح من تصحيح إمتحانات الطلاب ومن ثم يتم الآن عملية رصد الدرجات الخاصة بالطلاب من خلال الكونترول الخاص بالنتائج، ومن ثم سوف يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، ولم تقم وزارة التربية والتعليم السورية حتى الآن بوضع موعد رسمي لطرح نتائج البكالوريا في سوريا، ولكن من المتوقع ان يتم ذلك خلال الايام القليلة القادمة وذلك عقب إعلان رصد الدرجات على الفور الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم وتم تخصيصه للحصول على نتائج الطلاب.

الإستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2021 moed.gov.sy

استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2021 الكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في الاستعلام عن نتائج طلاب البكالوريا في سوريا، حيث تتم عملية الحصول على النتائج من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.

اولا الدخول إلى القسم الخاص بالنتائج من خلال هذا http://moed.gov.sy/site/ وزارة التعليم السورية مباشرة.

اختيار نتيجة البكالوريا دورة العام الجاري 2021.

يتم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب ما إذا كانت أدبية ام علمية ام شرعي او تجاري او زراعي.

عقب اختيار الشعبة يتم ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة البحث لتظهر تفاصيل النتائج الخاصة بالطالب على الفور والتي تتضمن الدرجات والمعدل.

معرفة نتائج شهادة البكالوريا بسوريا

نتائج شهادة البكالوريا بسوريا ، استمرت امتحانات شهادة البكالوريا بسوريا من يوم 31مايو إلى 20 حزيران، و عملت الوزارة على توفير كل الخدمات الصحية لجميع الطلاب لضمان سلامتهم ، و انتهى المصححين من تصحيح العديد من المواد الدراسية ، و من المقرر أن تعلن النتائج بعد الانتهاء من كافة رصد الدرجات ، التي يتم الانتهاء منها بعد يوم ، و إرسالها إلى الوزارة لكي يتم الاعلان عنها رسمياً ، أكدت الوزارة أن هناك نسبة كبيرة من النجاح في الكثير من المواد.