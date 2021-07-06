نتائج السادس الابتدائي 2021 “الدور الاول” لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021، من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل جميع طلاب الشهادة الابتدائية حاليًا هو نتائج السادس الابتدائي 2021، حيث ان النتائج قد ظهرت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021، وكان ذلك بقرار رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العراقية، وقد صدرت النتائج إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، وقد صدرت النتائج من خلال موقع “ناجح” حيث انه الموقع الوحيد المعتمد بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية لصدور النتائج على مدار العامين الماضيين، على أن تصدر النتائج من خلال بعض البيانات البسيطة المطلوبة من الطلاب للتعرف على النتائج الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن النتائج قد صدرت في خمسة محافظات فقط، ومن المقرر أن تصدر في باقي المحافظات تدريجيًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا.

اسماء اوائل السادس الابتدائي 2021

قيل الاعلان عن نتائج الطلاب في الشهادة الابتدائية بحوالي يومين، قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل جميع المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن اسماء أوائل السادس الابتدائي 2021 قد جاءت كالتالي:

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

ندى رضا هاني محمد التراس

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021