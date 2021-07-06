النواب الأردنى: القمة الثلاثية مع مصر والعراق نواة لتحقيق تكامل عربى مشترك

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى عبد المنعم العودات، أن القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية الرابعة، التى استضافتها بغداد مؤخرا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعاهل الأردن الملك عبد الله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، تشكل نواة لتحقيق تكامل عربى مشترك وخطوة مهمة على طريق التعاون وتوثيق علاقات الشراكة على الصعد كافة.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال لقاء العودات، اليوم الثلاثاء فى الأردن، مع النائب الأول لرئيس النواب العراقى حسن الكعبى.

وقال العودات إن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الأردن، مشيرا إلى أن العراق بوعى شعبه وصموده أحرز نصرا كبيرا على الإرهاب، مؤكدا حرص الأردن على دعم العراق وتسخير كل إمكاناتها للوقوف إلى جانبه ليستعيد دوره الإقليمى باعتباره يشكل الحجر الأساس فى المنطقة.

بدوره، أكد الكعبى أهمية القمة الثلاثية وانعكاساتها الإيجابية وأثرها الطيب على تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاثة الشقيقة مصر والأردن والعراق فى مختلف المجالات، لاسيما فى المجال السياسى والاقتصادى والزراعى والصناعى والاستثمارى والأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال الكعبى إن القمة أولت اهتماما بعدد من المشاريع الاستراتيجية، خاصة الربط الكهربائى والمنطقة الصناعية المشتركة والأنبوب النفطى، وفى حال إنجازها فإنها ستعود بفائدة كبيرة على جميع الأطراف، لافتا إلى قطع أشواط مهمة لترجمة تلك المشاريع على أرض الواقع.

وأشاد الكعبى بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة تحتم على الجميع التكاتف لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة.

وأكد الجانبان ضرورة تنسيق الجهد البرلمانى وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين فى القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك، معتبران أن الدبلوماسية البرلمانية تعبر عن تطلعات الأمة فى توحيد المواقف تجاه التحديات والقضايا المختلفة.

كما جرى - خلال اللقاء - بحث جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما التركيز على القمة الثلاثية وما حملته من رسائل إيجابية ستنعكس على الشعوب، إلى جانب آليات تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين وتفعيل التنسيق بين اللجان النيابية للنهوض بالأداء النيابى.

وشدد الطرفان على أن الأردن والعراق يوليان أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، وأنها ستظل على سلم الأولويات فى المحافل الإقليمية والدولية.