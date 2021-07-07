موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن عن شهر ذي الحجة 1442 – يوليو 2021

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن ، ينتظر ملايين المستفيدين معرفة موعد صرف الدفعة من برنامج حساب المواطن الذي تقدمه الحكومة السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل لمساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة، لذا يحرص الجميع على القيام بالاستعلام عن مدى أحقيتهم، لذلك في خلال هذا المقال سنقدم لكم الموعد الصحيح المقرر لصرف الدفعة، وطريقة الاستعلام في خطوات بسيطة.

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن

منذ بدء انطلاق برنامج حساب المواطن وقد تم تحديد موعد محدد لصرف وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا صادف يوم الصرف عطلة يتم تقديم أو تأخير الصرف يومًا واحدًا.

لذا يمكن القول إن الموعد المتوقع لصرف الدفعة 44 من برنامج حساب المواطن يوم 11/7/2021، الأول من ذو الحجة 1442 لأن اليوم العاشر سيُصادف يوم السبت وهو عطلة للبنوك، وبهذا يمكن للمستفيدين شراء احتياجات عيد الأضحى المبارك.

والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الرابعة والأربعون من حساب المواطن عبر الحساب الرسمي الخاص بالبرنامج على تويتر.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم هوية

يمكن للمتقدمين في برنامج حساب المواطن الاستعلام إن كان تم قبولهم ضمن الفئات المستفيدة أم لا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن.

إدخال رقم الهوية.

إدخال كلمة المرور.

إنهاء خطوة رمز التحقق.

ملء كل الحقول الفارغة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن برقم الهوية

يمكن لجميع المواطنين القيام بالتسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم بكل سهولة عن طريق الدخول على البوابة الرسمية للبرنامج ثم إتباع ما يلي:-