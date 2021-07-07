حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور التعليمي 2021

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم عبر حسابها الرسمي علي وسائل التواصل الاجتماعي تويتر عن الاستفسارات الخاصة بحركة النقل الخاصة بالمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية وذلك عبر نظام نور التعليمي، علي أن تبدأ فترة الاستعلام الخاصة بحركة القل الخارجي بداية من اليوم، حيث قد أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء حركة النقل الخارجي الخاصة لسد احتياجات المعلمين والمعلمات من أجل سد الاحتياج، وتم إلغاء حركة النقل الخارجي بسبب سوء النتائج المنتظرة منه بسبب الوباء الموجود داخل المملكة.، وقد أكدت وزارة التعليم أهمية الدور الفعال الذي يقوم به المعلمين والمعلمات خلال تلك الأزمة الراهنة التي تمر بها المملكة.

استفسارات حركة النقل الخارجي من خلال نظام نور التعليمي

حركة نقل المعلمين والمعلمات عبر نظام نور التعليمي، حيث أوضحت وزارة التعليم أنها اختارت عدد 2806 من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي، وكان قد تم اختيارهم وفق المعايير المعلن عنها من قبل وزارة التعليم بالمملكة، وقد صرحت وزارة التعليم عن إنهاء الإجراءات الخاصة بها يرجع الي بعض الأسباب التي تم توضحيها من قبل الوزارة، ومن أسباب إلغاء حركة النقل الخارجي:

عدم استكمال المتطلبات التي كان قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم.

عدم القدرة علي توفير البرامج التوظيفية بسبب وباء كورونا.

حرص وزارة التعليم علي استكمال العملية التعليمية للعام القادم 1443.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الخاصة بالنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر رابط نور

يتم الاستعلام عن جميع الأسماء الذين قد تقدموا من أجل حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، من خلال الدخول علي رابط نظام نور، وبعد الدخول علي الموقع من خلال الاسم ورقم المرور يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية للمعلم، ومنها يستعلم المعلم عن حركة النقل الخارجي.

الأسماء الخاصة بالنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

بعد قيام الكثير من المعلمين والمعلمات بتقديم طلبات النقل الخارجي، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بمراجعة الطلبات المقدمة والإعلان عن جميع نتائج النقل الداخلي والخارجي من خلال كشف يتم إعلانه عبر نظام جدارة الإلكتروني، والذي من خلاله يستطيع الجميع التعرف علي الأسماء التي تم قبولها.

خدمات نظام نور التعليمي

تعدد خدمات موقع نور التعليمي لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين التي تتم بسهولة ومن هذه الخدمات، التعرف علي النتائج الشهرية والنهائية، التعرف علي أداء الطلاب عبر تقارير المعلمين، تسجيل الطلاب الجدد بالمراحل التعليمية المختلفة، إمكانية متابعة مواعيد جداول الامتحانات، الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات والإداريين.

إمكانية العدول عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

أعلنت وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الرجوع عن حركة النقل الخارجي وذلك لجميع العاملين بالعملية التعليمية سواء معلمين ومعلمات أو إداريين، وسوف يتم إجراء التعديل عن حركة النقل الخارجي للراغبين عبر نظام نور التعليمي، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي توتير عن الإعلان عن حركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات، علي أن يتم الاستعلام عبر موقع نور التعليمي التابع لوزارة التعليم والذي يشمل العديد من الخدمات المرتبطة بالمعلمين والمعلمات والإداريين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يشهد البحث عن حركة النقل الخارجي للمعلمين بحثاً مكثفاً من جانبهم من أجل التعرف علي الحركة الجديدة التي تم الموافقة عليها من وزارة التعليم.