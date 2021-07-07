“moed.gov.sy” تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا كافة الفروع

زادت عمليات البحث عبر محرك جوجل من قبل الالاف من طلاب البكالوريا 2021 في سوريا، وذلك من أجل معرفة نتائج امتحانات الشهادة العامة، حيث يمر الطلبة بحالة من القلق والتوتر بانتظار أن تعلن وازرة التربية السورية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا، وبحسب ما كشفت عنه مصادر في أعمال التصحيح ورصد الدرجات أوشكت على الانتهاء، حيث ستنتقل اللجان إلى ضبط معدلات الطلاب ومن ثم نشرها على موقع الوزارة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال يوم الخميس القادم الموافق 8 يوليو 2021

نتائج بكالوريا سوريا 2021

وفرت وزارة التربية السورية إمكانية الاستعلام عن نتائج البكارويا، عبر رابط موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، كما وقد أطلقت الوزارة تطبيقها عبر متجر جوجل لكي يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج الثانوية العامة، وأصبح بامكان الطلاب الآن تنزيل التطبيق والدخول إليه، وفور إعلان النتيجة سيتم ظهورها على التطبيق، ويرغب الكثير من الطلاب في التعرف على كيفية الحصول على التطبيق، ونوفر لكم رابط التحميل الخاص بالتطبيق، كما نوفر لكم شرح تفصيلي هطوة بخطوة للاستعلام عن النتائج.

نتائج الامتحانات 2021 سوريا عبر التطبيق

أتاحت وازرة التربية السورية لطلاب امتحانات الشهادة العامة، إمكانية الحصول على نتائج البكالوريا 2021، من خلال تطبيق قامت مديرية المعلوماتية بتطويره من أجل أن يتعرف الطلاب والطالبات على نتائج البكالوريا، حيث يستطيع الطلاب الآن من خلال هذا التطبيق الاطلاع على نتائج الثانوية العامة، ويتوفر الاستعلام لجميع الطلاب في كافة فروع البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق متوفر على متجر جوجل بلاي، فيما قالت المديرية بأنها تعمل على تطوير التطبيق ليكون متوفرا لاحقا على متجر أبل.

الخطوة رقم 1، يقوم الطالب بالانتقال إلى رابط موقع وزارة التربية السورية عبر الرابط التالي http://moed.gov.sy/site/ الهطوة رقم 2، يقوم الطالب بالضغط على كلمة النتائج الامتحانية. الخطوة رقم 3، يقوم الطالب بتحديد دورة 2021. الخطوة رقم 4، قم بتحديد نتائج الشهادة الثانوية العامة. الخطوة رقم 5، تحديد الفرع أو الشعبة الدراسية الخاصة بك. الخطوة رقم 6، اختر المحافظة وأدخل رقم الاكتتاب. أخيرا اضغط بحث.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021