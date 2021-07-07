الحصول على تصريح ذبح الأضاحي إلكترونياً واشتراطات وحجز موعد الذبح

تصريح ذبح الأضاحي وتصاريح الذبح المؤقت داخل المطابخ المرخصة تلك العملي تحتاج إلي تقديم طلب للحصول على إذن ذبح الأضحية أو تصريح بالذبح خلال أيام العيد وأيام التشريق والهدف من تقديم طلبات تصاريح الذبح المؤقت هو لاستيفاء الاشتراطات البيطرية فى الذبيحة والتوفير التنظيمي على سكان المدن بتوفير أماكن الذبح والتي تخضع لإشراف الطب البيطري بالكامل من اجل الحفاظ علي صحة المواطنين.

الحصول على تصريح الذبح المؤقت إلكترونياً عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة ابشر النفاذ الموحد والدخول إلى البلديات وتقديم طلب.

كذلك يتم الحصول على تصريح ذبح أضحية عن طريق الدخول على رابط البوابة إلكترونية للمنطقة التي تتبع لها وتقوم بعملية تقديم طلب الحصول على تصريح ذبح أضحية فى المطابخ.

ثم يتم اختيار موعد ذبح الضحية وعدد الأضاحي وكذلك اختيار انسب وقت للقيام بذبح الضحية والتأكيد على خيار الحجز.

تتم عملية الذبح فى المطابخ الأهلية بالذبح والتي تستوفى الشروط الأتية: حاصل على ترخيص من البلدية. كذلك تحقيق الاشتراطات الصحية. رخصة المطبخ سارية المفعول. كذلك يجب أن يتواجد طبيب بيطري داخل المطبخ ويكون مؤهل لفحص الذبيحة قبل التضحية وبعدها للتأكد من سلامتها. تهيئة شبكة تصريف مخلفات الضحية السائلة. توفير كافة الآلات والمعدات اللازمة لعملية ذبح الأضاحي. كذلك التوقيع على تعهد من قبل صاحب المطبخ بإيقاف علميات الذبح بعد انتهاء وقت السماح. خضوع كاف العاملين بالمطبخ للفحص الطبي واستيفائهم لشروط المطبخ. تقيد العاملين بارتداء الزي الموحد. تقديم كشف يحتوى على أسماء وأرقام هويات العميل داخل المذبح كذلك أكياس وكراتين الأضحية تكون صحية ومطابقة للاشتراطات. ويجب كتابة لوحة أبعادها 60 سم فى 90سم تحتوي على أسعار الذبح. وأيضاً يتم منح العميل سند أو فاتورة. وكذلك يجب الالتزام بعملية الترقيم لضمان سلاسة الاستلام والتسلم للذبائح. ثم يجب أن يتم توفير حاوية نفايات تتماشى مع كم المخالفات التي سيتم توفيرها من علمية الذبح وفق عدد التصاريح. التخلص من النايات لا يجب أن يتجاوز 3 أيام من أخر يوم فى تصريح الذبح المؤقت.



اشتراطات ذبح الأضاحي فى عيد الأضحى وأيام التشريق وحجز موعد ذبح الأضاحي فى السعوديةإيقاف ذبح الأضاحي عشوائياً وعقوبة المخالفين

تم التحذير من ذبح الأضاحي دون الحصول على تصاريح ذبح مؤقت فى المسالخ النظامية والمطابخ التي تم الترخيص لها بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها للتأكد من سلامة الأضحية وعدم حملها أي أمراض من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين وتم تعميم رقم 940 للتبليغ عن حالات الذبح العشوائي ومخالفات مطابخ الذبح والحصول علي تصريح ذبح الأضاحي.