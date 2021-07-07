أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيه

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيهبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد محمد فقيه، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة للشيخ زيد احمد محمد فقيه وباقي أفراد الاسرة وكافة آل فقيه بمديرية قفل شمر محافظة حجة في مصابهم الجلل..

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ودفاعة عن الثورة والجمهورية، وجهوده الإنسانية في إصلاح ذات البين والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية وخدمة استقرار المنطقة.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".