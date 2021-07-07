الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد محمد فقيه، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة للشيخ زيد احمد محمد فقيه وباقي أفراد الاسرة وكافة آل فقيه بمديرية قفل شمر محافظة حجة في مصابهم الجلل..
وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ودفاعة عن الثورة والجمهورية، وجهوده الإنسانية في إصلاح ذات البين والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية وخدمة استقرار المنطقة.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد فقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.