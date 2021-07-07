نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442-1443 عبر نظام نور

نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442-1443، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم الأربعاء 27 ذو القعدة ، بعد أن كان من المقرر ظهورها يوم الخميس 28 ذو القعدة، وظهرت النتائج عبر موقع نظام نور الإلكتروني ليتمكن المعلمين والمعلمات من الدخول الى حساباتهم الشخصية والتأكد من النقل، وكانت الوزارة قد أشارت بأنها تدرس إجراء حركة نقل إلحاقية لهذا العام 1442.حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات
حققت وزارة التعليم السعودية رغبة الكثير من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة من سد احتياجات المؤسسات التعليمية في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ووفقا للمفاضلة التي تم الإعلان عنها مسبقا.
تدرس الوزارة إمكانية إجراء نقل إلحاقي لمن تقدموا للعام الحالي وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات و التعديلات التي تقام القطاع التعليمي، والعمل على تقديم دورات لتطوير المستوى المهني للمعلمين والمعلمات في أكثر من مجال مهم، لتعم الفائدة العظمى على المستوى التعليمي، وتوفير فرص أكبر لعملية النقل الخارجي.رابط نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور 1442-1443
للاستعلام على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1الدخول الى موقع نظام نور المركزي والاستعلام فورا من خلال الخطوات التالية:
- الدخول الى موقع نظام نور.
- الدخول الى الصفحة الرئيسية.
- إدخال جميع البيانات الخاصة بالمعلم “اسم المستخدم، كلمة المرور”.
- الضغط على خانة قسم شؤون المعلمين.
- الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للعام 1442-1443.
رسمت وزارة التعليم الخطة الزمنية للتسجيل في حركة النقل الخارجي و الداخلي للمعلمين والمعلمات .
- إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي في الخامس والعشرين من ذو القعدة 1442 حتى 2 ذو الحجة 1442.
- الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في الواحد والعشرون من ذو القعدة 1442.
- البدء في تقديم التظلمات الإلكترونية من 21 ذو القعدة وحتى 27 ذو القعدة 1442.
- اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في الثامن والعشرين من ذو القعدة 1442.
- تنظيم الشرائح للمنقولين خارجي من الأول من ذو الحجة
- الاعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي 22 ذو الحجة 1442.
- بداية التظلم على نتيجة النقل الداخلي من 22 الحج و حتى 28 ذو الحجة 1442
- أخيرا اعتماد النتيجة لحركة النقل الداخلي.
الوسوم
نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442-1443، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم الأربعاء 27 ذو القعدة ، بعد أن كان من المقرر ظهورها يوم الخميس 28 ذو القعدة، وظهرت النتائج عبر موقع نظام نور الإلكتروني ليتمكن المعلمين والمعلمات من الدخول الى حساباتهم الشخصية والتأكد من النقل، وكانت الوزارة قد أشارت بأنها تدرس إجراء حركة نقل إلحاقية لهذا العام 1442.حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات
حققت وزارة التعليم السعودية رغبة الكثير من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة من سد احتياجات المؤسسات التعليمية في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ووفقا للمفاضلة التي تم الإعلان عنها مسبقا.
تدرس الوزارة إمكانية إجراء نقل إلحاقي لمن تقدموا للعام الحالي وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات و التعديلات التي تقام القطاع التعليمي، والعمل على تقديم دورات لتطوير المستوى المهني للمعلمين والمعلمات في أكثر من مجال مهم، لتعم الفائدة العظمى على المستوى التعليمي، وتوفير فرص أكبر لعملية النقل الخارجي.رابط نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور 1442-1443
للاستعلام على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1الدخول الى موقع نظام نور المركزي والاستعلام فورا من خلال الخطوات التالية:
- الدخول الى موقع نظام نور.
- الدخول الى الصفحة الرئيسية.
- إدخال جميع البيانات الخاصة بالمعلم “اسم المستخدم، كلمة المرور”.
- الضغط على خانة قسم شؤون المعلمين.
- الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للعام 1442-1443.
رسمت وزارة التعليم الخطة الزمنية للتسجيل في حركة النقل الخارجي و الداخلي للمعلمين والمعلمات .
- إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي في الخامس والعشرين من ذو القعدة 1442 حتى 2 ذو الحجة 1442.
- الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في الواحد والعشرون من ذو القعدة 1442.
- البدء في تقديم التظلمات الإلكترونية من 21 ذو القعدة وحتى 27 ذو القعدة 1442.
- اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في الثامن والعشرين من ذو القعدة 1442.
- تنظيم الشرائح للمنقولين خارجي من الأول من ذو الحجة
- الاعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي 22 ذو الحجة 1442.
- بداية التظلم على نتيجة النقل الداخلي من 22 الحج و حتى 28 ذو الحجة 1442
- أخيرا اعتماد النتيجة لحركة النقل الداخلي.
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