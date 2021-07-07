نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442-1443 عبر نظام نور

نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442-1443، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم الأربعاء 27 ذو القعدة ، بعد أن كان من المقرر ظهورها يوم الخميس 28 ذو القعدة، وظهرت النتائج عبر موقع نظام نور الإلكتروني ليتمكن المعلمين والمعلمات من الدخول الى حساباتهم الشخصية والتأكد من النقل، وكانت الوزارة قد أشارت بأنها تدرس إجراء حركة نقل إلحاقية لهذا العام 1442.

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

حققت وزارة التعليم السعودية رغبة الكثير من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة من سد احتياجات المؤسسات التعليمية في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا، ووفقا للمفاضلة التي تم الإعلان عنها مسبقا.

تدرس الوزارة إمكانية إجراء نقل إلحاقي لمن تقدموا للعام الحالي وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات و التعديلات التي تقام القطاع التعليمي، والعمل على تقديم دورات لتطوير المستوى المهني للمعلمين والمعلمات في أكثر من مجال مهم، لتعم الفائدة العظمى على المستوى التعليمي، وتوفير فرص أكبر لعملية النقل الخارجي.

رابط نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور 1442-1443

للاستعلام على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1الدخول الى موقع نظام نور المركزي والاستعلام فورا من خلال الخطوات التالية:

الدخول الى موقع نظام نور. الدخول الى الصفحة الرئيسية. إدخال جميع البيانات الخاصة بالمعلم “اسم المستخدم، كلمة المرور”. الضغط على خانة قسم شؤون المعلمين. الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للعام 1442-1443.

الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي 1442-1443

رسمت وزارة التعليم الخطة الزمنية للتسجيل في حركة النقل الخارجي و الداخلي للمعلمين والمعلمات .