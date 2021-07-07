رابط استخراج نتائج المراسلة 2021 من خلال موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوبن عن بعد

رابط استخراج نتائج المراسلة 2021 ، تقوم وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن نتائج المراسلة ، حيث تم الإعلان عن نتيجة الشهادة التعليم المتوسط ، ووجدت هناك الكثير من الطلاب حصلوا على درجات بنجاح كبير ، و سوف يتم الإعلان عن نتائج المراسلة في الجزائر بعد رصد جميع الدرجات ، حيث من المؤكد أنه سوف تظهر النتيجة تتابعا في كل ولايات الجزائر ، و تقوم الوزارة على تقديم كافة الخدمات للطلاب ، حتي تكون في أفضل مستوى ممكن ، لذلك ينتظر الطلاب النتيجة النهائية لهذا العام ، و طمأنت الوزارة الطلاب على نسبة النجاح التي حصل عليه الكثير من الطلاب.

رابط استخراج نتائج المراسلة 2021

حضر الكثير من الطلاب امتحانات المراسلة التعليم عن بعد ، التي كانت مقررة يوم 18 ماي لعام 2021 ، حيث شهدت هذه الفترة إقبال الكثير من الطلاب ، و كانت الامتحانات وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تعمل الوزارة على الانتهاء من رصد الدرجات لإعلان عن النتيجة ، حيث تعلم النتائج تتابعا في كل ولاية بولايات الجزائر ، و سوف يحصل الطلاب على النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني ، و ذلك تسهيلا على الطلاب ، و يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال:

نتائج المراسلة 2021 inscriptic.onefd.edu.dz

ظهر على الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي عن موعد ظهور نتيجة المراسلة ،سيكون يوم السبت الموافق 11 جولية 2021 و لكن الوزارة لم تؤكد على ذلك ، لأن عملية رصد الدرجات مستمرة حتى الآن ، و سوف تظهر النتيجة بعد رصدها ، فيبحث طلاب المراسلة عن الموقع التي تظهر عليه النتيجة ، و من المعروف أن النتيجة تظهر على موقع الديوان الوطني ، يتميز الموقع بالدقة و السرعة ، حيث يقوم الطلاب بالدخول عليه و اتباع الخطوات ، لكي يحصل على النتيجة بكل سهولة ، و تعمل الوزارة على تسهيل لكل الطلاب للحصول على النتيجة بكل سهولة ممكنة.