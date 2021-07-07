مواصفات وسعر ايفون 13 برو وموعد نزول iphone 13 pro في السعودية

ايفون 13 برو ، الهاتف الأحدث من شركة أبل العالمية الذي يترقب الكثيرين نزوله والمتوقع نزوله في الأسواق في شهر أكتوبر المقبل 2021، وسوف تقوم شركة أبل بطرح 4 طرازات مختلفة من هاتف ايفون 13 وهما ( ايفون 13 ، ايفون 13 ميني ، ايفون 13 برو ، وهاتف iphone 13 pro max )، حيث يأتي هاتف iphone 13 pro بالكثير من التحديثات والتحسينات عن الطراز السابق، كما يعمل الهاتف بواسطة رقاقة apple a15 bionic، يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة الداخلية وهما 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، يأتي الهاتف ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط لتشغيل الموسيقي لمدة تصل إلى 80 ساعة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات ايفون 13 برو وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات هاتف ايفون 13 برو 2021 يبلغ طول الهاتف 160.8 بعرض 78.1 بعمق 7.5 ملم .

يبلغ وزن هاتف ايفون ١٣ برو 225 جراما .

225 جراما . كما يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.8 بوصة، حيث تستحوذ الشاشة على 87.4 % من مساحة جسم الهاتف .

نوع شاشة الهاتف ( super retina xdr oled ) تعمل باللمس، بدقة 2532 * 1170 بكسل .

يدعم هاتف ايفون ١٣برو مستشعر face id للتعرف على الوجه، كما يدعم معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر .

مستشعر face id للتعرف على الوجه، كما يدعم معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر . كما يأتي الهاتف بمعالج من نوع cpu سداسي النواة، ومعالج رسومي من نوع apple gpu .

يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة الداخلية وهما 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت .

لا يدعم هاتف ايفون 13 برو منفذ ذاكرة داخلية .

منفذ ذاكرة داخلية . يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية : الأولي بدقة 12 ميجا بكسل dual pixel pdaf، مثبت بصري ois، بفتحة عدسة f/1.6 . الثانية بدقة 24 ميجا بكسل، بزاوية عريضة، بفتحة عدسة f/2.2 . الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.4 . الرابعة كاميرا tof 3d مستشعر عمق .

كما يوجد في الكاميرا الخلفية فلاش ليد مزدوج، hdr، تصوير بانوراما .

تأتي الكاميرا الأمامية لهاتف iphone 13 pro بدقة 12 ميجا بكسل .

بدقة 12 ميجا بكسل . يأتي الهاتف ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير غير قابلة للإزالة .

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 20 واط .

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي السريع بقوة 20 واط .

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس .

كما يدعم أيضا جوال ايفون ١٣ برو شريحتين اتصال من نوع nano sim .

شريحتين اتصال من نوع nano sim . يدعم الهاتف خاصية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6, duel_band, hotspot .

يدعم الهاتف خاصية البلوتوث .

كما يدعم الهاتف تقنية gps, a-gps, glonass, galileo, qzss .

يوجد في الهاتف مكبر صوت ستريو لأداء صوتي أفضل من المعتاد .

يأتي ايفون برو ١٣ بنظام تشغيل ios 15 .

بنظام تشغيل ios 15 . الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي ستة أمتار تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة .

مواد التصنيع المستخدمة في ظهر وواجهة الهاتف من من الزجاج مع إطار من الفولاذ .

ألوان ايفون 13 برو ، يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي، كما يتوفر أيضا ايفون 13 برو الوردي . مواصفات هاتف ايفون 13 برو 2021 سعر هاتف ايفون 13 برو سعر ايفون 13 برو عالميا هو 1600 دولار أمريكي .

عالميا هو 1600 دولار أمريكي . يبلغ سعر ايفون ١٣ برو في المملكة العربية السعودية هو 5000 ريال سعودي .

في المملكة العربية السعودية هو 5000 ريال سعودي . كما يبلغ سعر ايفون 13 برو في مصر هو 25.000 جنيه مصري . سعر هاتف ايفون 13 برو الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات هاتف ايفون 13 برو العملاق القادم من شركة أبل العالمية الذي ينتظره بشغف الكثيرين من عشاق جوالات شركة أبل، كما قدمنا لكم أيضا سعر هاتف iphone 13 pro في المملكة العربية السعودية، والذي متوقع نزوله في الأسواق في شهر أكتوبر المقبل 2021 . الوسوم

ايفون 13 برو ، الهاتف الأحدث من شركة أبل العالمية الذي يترقب الكثيرين نزوله والمتوقع نزوله في الأسواق في شهر أكتوبر المقبل 2021، وسوف تقوم شركة أبل بطرح 4 طرازات مختلفة من هاتف ايفون 13 وهما ( ايفون 13 ، ايفون 13 ميني ، ايفون 13 برو ، وهاتف iphone 13 pro max )، حيث يأتي هاتف iphone 13 pro بالكثير من التحديثات والتحسينات عن الطراز السابق، كما يعمل الهاتف بواسطة رقاقة apple a15 bionic، يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة الداخلية وهما 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، يأتي الهاتف ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط لتشغيل الموسيقي لمدة تصل إلى 80 ساعة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات ايفون 13 برو وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات هاتف ايفون 13 برو 2021 يبلغ طول الهاتف 160.8 بعرض 78.1 بعمق 7.5 ملم .

يبلغ وزن هاتف ايفون ١٣ برو 225 جراما .

225 جراما . كما يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.8 بوصة، حيث تستحوذ الشاشة على 87.4 % من مساحة جسم الهاتف .

نوع شاشة الهاتف ( super retina xdr oled ) تعمل باللمس، بدقة 2532 * 1170 بكسل .

يدعم هاتف ايفون ١٣برو مستشعر face id للتعرف على الوجه، كما يدعم معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر .

مستشعر face id للتعرف على الوجه، كما يدعم معظم المستشعرات الأخري مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر . كما يأتي الهاتف بمعالج من نوع cpu سداسي النواة، ومعالج رسومي من نوع apple gpu .

يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة الداخلية وهما 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت .

لا يدعم هاتف ايفون 13 برو منفذ ذاكرة داخلية .

منفذ ذاكرة داخلية . يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية : الأولي بدقة 12 ميجا بكسل dual pixel pdaf، مثبت بصري ois، بفتحة عدسة f/1.6 . الثانية بدقة 24 ميجا بكسل، بزاوية عريضة، بفتحة عدسة f/2.2 . الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.4 . الرابعة كاميرا tof 3d مستشعر عمق .

كما يوجد في الكاميرا الخلفية فلاش ليد مزدوج، hdr، تصوير بانوراما .

تأتي الكاميرا الأمامية لهاتف iphone 13 pro بدقة 12 ميجا بكسل .

بدقة 12 ميجا بكسل . يأتي الهاتف ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير غير قابلة للإزالة .

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 20 واط .

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي السريع بقوة 20 واط .

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس .

كما يدعم أيضا جوال ايفون ١٣ برو شريحتين اتصال من نوع nano sim .

شريحتين اتصال من نوع nano sim . يدعم الهاتف خاصية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6, duel_band, hotspot .

يدعم الهاتف خاصية البلوتوث .

كما يدعم الهاتف تقنية gps, a-gps, glonass, galileo, qzss .

يوجد في الهاتف مكبر صوت ستريو لأداء صوتي أفضل من المعتاد .

يأتي ايفون برو ١٣ بنظام تشغيل ios 15 .

بنظام تشغيل ios 15 . الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي ستة أمتار تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة .

مواد التصنيع المستخدمة في ظهر وواجهة الهاتف من من الزجاج مع إطار من الفولاذ .

ألوان ايفون 13 برو ، يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي، كما يتوفر أيضا ايفون 13 برو الوردي . مواصفات هاتف ايفون 13 برو 2021 سعر هاتف ايفون 13 برو سعر ايفون 13 برو عالميا هو 1600 دولار أمريكي .

عالميا هو 1600 دولار أمريكي . يبلغ سعر ايفون ١٣ برو في المملكة العربية السعودية هو 5000 ريال سعودي .

في المملكة العربية السعودية هو 5000 ريال سعودي . كما يبلغ سعر ايفون 13 برو في مصر هو 25.000 جنيه مصري . سعر هاتف ايفون 13 برو الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات هاتف ايفون 13 برو العملاق القادم من شركة أبل العالمية الذي ينتظره بشغف الكثيرين من عشاق جوالات شركة أبل، كما قدمنا لكم أيضا سعر هاتف iphone 13 pro في المملكة العربية السعودية، والذي متوقع نزوله في الأسواق في شهر أكتوبر المقبل 2021 .

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