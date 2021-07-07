عودة حركة الملاحة بـ مطار أربيل بعد الهجوم الذى استهدفه

جدة - نرمين السيد - وذكر "روسيا اليوم" أيضًا، أن أجهزة الأمن فى أربيل فتحت الطرق المؤدية إلى مطار عاصمة إقليم كردستان العراق.

وكانت وسائل إعلام كردية قد أفادت بتعرض مطار أربيل، مساء أمس الثلاثاء، إلى هجوم "غير معروف المصدر"، بطائرة مسيرة.

وأشارت إلى السلطات الأمنية فى المطار أخلت الطائرات من الركاب، وأدخلتهم إلى صالات الانتظار، كما أطفأت أضواء المطار وطلبت من المسافرين تجنب الاقتراب من الزجاج والأماكن القريبة من المدارج.