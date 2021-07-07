مقطوعة الضمان الاجتماعي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وزارة التنمية الاجتماعية

المساعدة المقطوعة، رغم توقف صرفها منذ سنوات إلا أن مقطوعة الضمان الاجتماعي، لا تزال من أكثر ما يحث عنه الكثير من المواطنين والمواطنات السعوديين المسجلين على قوائم الانتظار، الذين يرغبون بعودة استئناف الصرف مرة أخرى، في حين يتساءل البعض عن رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو السجل المدني.

المساعدة المقطوعة

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعتمدت نظام جديد للضمان الاجتماعي، والذي تضمن لوائح تنفيذية جديدة للضمان، وفي هذا الشأن نشرت الصحف السعودية، توضيحات من مسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حول تأخر صرف المبالغ الخاصة للمساعدات المقطوعة، وعدم تحديد موعد لاستئناف الإيداع على حسابات المستفيدين والمستفيدات في الضمان الاجتماعي، بأن السبب هو إلغاء المادة الثامنة من لائحة نظام الضمان والذي بسببه لا يمكن للوزارة صرف المقطوعة في الوقت الحالي.

موعد صرف المساعدات المقطوعة

وحسب النظام الجديد للضمان الاجتماعي واللائحة التنفيذية الحالية، لا يوجد أي صرف للمساعدات المقطوعة، وأكد المصدر أن الوزارة لا تزال تقوم بدراسة وتقييم حالة الأسرة، وصرف الدعم المناسب لها، حيث لا تزال الوزارة تتعاون مع الجهات المسؤولة، لدراسة وتحليل كافة برامج الدعم والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية للفئات الأكثر احتياجاً من المجتمع السعودي.

رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة

ورغم عدم تحديد أي موعد لاستئناف الصرف أو عودة برنامج المساعدات المقطوعة، إلا أن وزارة الموارد البشرية لا تزال تستقبل طلبات التقديم على مبالغ الدعم، وتطلب من كافة المستفيدين من الضمان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالطرق المحددة مسبقاً، وعلى موقعها على الإنترنت، وللاستعلام عن المساعدة تابعوا الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الذهاب للخدمات والضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على خانة المساعدات المقطوعة.

إضافة البيانات المطلوبة مثل رقم الطلب أو رقم السجل المدني، ومن ثم إضافة الرمز المرئي.

بعدها الضغط على عرض.

وبهذه الخطوات يمكن لأي مستفيد أو مستفيدة متقدمين للحصول على مبلغ مساعدة مقطوعة، الاستعلام عن حالة طلبه والذي تدرسه الوزارة، ومن ثم يتم تسجيل اسمه في القوائم ليتم صرف المبالغ في حالة استئناف الصرف مرة أخرى.