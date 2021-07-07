أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 .. سعر بنزين 91 و 95 الجديد من شركة أرامكو

أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 ،يترقب الشارع السعودي إعلان شركة أرامكو عن التسعيرة الجديدة للتر البنزين في السعودية لشهر يوليو الحالي خلال أيام وذلك بعد المراجعة الشهرية التي تقوم بها الشركة، حيث ربطت أرامكو بين سعر البنزين 91 و95 وأسعار النفط عالميا ، وكانت قد شهدت أسعار البنزين ارتفاعات الأشهر الماضية في السعودية بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال سعر بنزين 91 و 95 الجديد بعد مراجعة شركة أرامكو .

أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021

سعر البنزين في السعودية، انتهت اجتماعات منظمة أوبك بلس للتوصل لاتفاقات لزيادة إنتاج النفط بداية من الشهر المقبل إلا أنه لم يتوصل دول المنظمة إلي أي اتفاقات مما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول خلال الأيام الماضية وارتفع سعر خام برنت خلال التعاملات اليوم إلى 77.31 دولار للبرميل ، والذي جعل الكثير يتوقع استمرار ارتفاع أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2021 وارتفاع أسعار الديزل والكيروسين وكافة المشتقات النفطية .

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

وتبدأ شركة أرامكو عملاق شركات النفط في العالم مراجعة أسعار البنزين الجديدة للعمل بها خلال شهر يوليو 2021 في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا بعد تأثره بتداعيات متحور فيروس كورونا الهندي دلتا والذي انتشر في العديد من الدول الأوروبية وشرق آسيا ، وكما هو مقرر ستعلن شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية يوم 10 من كل شهر ميلادي ويصادف يوم السبت 10 يوليو 2021 ويبدأ تطبيق العمل بالأسعار الجديدة صباح يوم الأحد 11 يوليو .

كانت شركة أرامكو قد بدأت بمراجعة أسعار البنزين شهريا منذ فبراير 2020 بدلا من المراجعة كل ثلاثة أشهر وتهدف هذه المراجعة إلى خفض تأثير المستهلك بتذبذبات أسعار تصدير النفط لأسواق الطاقة عالميا .

سعر بنزين 91 و 95 من شركة أرامكو

ازدادت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقعات أسعار البنزين لهذا الشهر يوليو 2021 ، وأعلنت أرامكو عن أسعار الوقود لشهر يونيو المعمول بها والتي جاءت على النحو التالي :