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عمر شويل - جدة رابط الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في العراق، حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بعمل موقع، يمكن من خلاله الحصول على العديد من الخدمات وأهمها البطاقة الوطنية، كما أشار وزير الداخلية إلى ضرورة حجز البطاقة الوطنية، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية.

رابط الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية

يمكن حجز البطاقة الوطنية من خلال موقع وزارة الداخلية في العراق، حيث يعد هذا الموقع من أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة، كما أنه يساعد على توفير الوقت والجهد لكافة المواطنين في دولة العراق وتقليل التواجد في الجهات الحكومية المخصصة لذلك، كما يساهم هذا الرابط في حمايتهم من أخطار الازدحام والتكدس الخارجي.

كيفية الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية

يمكن حجز البطاقة الوطنية عن طريق رابط الحجز الإلكتروني، من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية.

تحديد الخدمة المرغوب الحصول عليها.

تحديد الموعد المفضل للحصول على الخدمة.

تعديل الموعد عند حدوث تشابه مواعيد بينك وبين الأشخاص الآخرين.

كتابة الرقم الشخص للهاتف.

كتابة كافة المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع في المكان المحدد لذلك.

كتابة كافة المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع في المكان المحدد لذلك. يجب استخدام خدمة حجز المواعيد مرة في الأسبوع فقط.

يستطيع الشخص الذهاب إلى الجهة المحددة والحصول على الخدمة التي يرغب بها في الموعد الذي تم تحديده.

شروط الحجز الإلكتروني البطاقة الوطنية

يوجد مجموعة من الشروط اللازمة حتى يتم حجز البطاقة الوطنية، ومن هذه الشروط ما يلي:

وجود بطاقات بدل تالف في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الأصلية.

كتابة البيانات الأصلية للشخص مع عدم وجود أي خطأ فيها.

تصفح الموقع في المواعيد المحددة لذلك من التاسعة في الصباح حتى منتصف الليل.

مشاكل الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية

هناك عدة مشاكل تخص البطاقة الوطنية والحجز الإلكتروني ومنها: