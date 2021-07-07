الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت، هي واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في الكويت بشكل مستمر، حيي توفر وزارة الداخلية الكويتية هذه الخدمة للمواطنين ليتم اجراءها بشكل إلكتروني بسهولة، بجانب مجموعة من الخدمات الأخرى التي من الممكن إجراءها من المنزل لتوفير الوقت والجهد، ومراعاة للبعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية بدولة الكويت وكذلك الرابط المستخدم في الاستعلام الكترونيا.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية الكويت

تقدم وزارة الداخلية الكويتية للمواطنين والمتواجدين في الكويت، الكثير من الخدمات التي من الممكن اجراءها بسهولة الكترونيا، وذلك في ضوء سعي الوزارة الى تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها وطننا الحبيب، ومن أهم هذه الخدمة هي حدة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت باستخدام الرقم المدني فقط، حيث وفرت الموقع الإلكتروني المستخدم في إجراء هذه الخدمة من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات في الكويت.

رابط وخطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية الكويت

يمكن الاستعلام البطاقة المدنية في دواله الكويت بسهولة إلكترونيا، ويتم ذلك من خلال الرابط الذي تم تفعيله لإجراء الخدمة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه لتسجيل الدخول الى الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعلومات.

من بين الاختيارات المتاحة يتم اختيار الخالة العامة للبطاقة.

سوف تظهر بعض البيانات التي من الضروري تسجيلها مثل الاسم والرقم المدني الخاص بالمستعلم، يتم إدخال هذه البيانات في المكان المخصص لها.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر كافة البيانات على الفور المتعلقة بالبطاقة المدنية للمستعلم ومدى جاهزيته وتفاصيل تجديدها.

من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعلومات.

من القائمة التي في الأعلى اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على خيار خدمة دفع رسوم البطاقة، او يمكن الدفع عن طريق قائمة الخدمات.

قم بتسجيل الرقم الوطني الخاص ثم اختيار استعلام الرسوم.

ثم حدد طريقة الدفع المناسبة لك و اتبع الخطوات الخاصة بالدفع الإلكتروني.

دفع رسوم البطاقة المدنية