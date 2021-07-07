دعم مصر إضافة مواليد جميع الشروط وطريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021

دعم مصر إضافة مواليد تزايد البحث عنه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث قام الكثير من المصريين فى الفترة الأخيرة بالبحث الكثير والتساؤل عن أى معلومات تفيد عن طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين، حيث يتم ذلك إلكترونيا على موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، رغبة من الحكومة المصرية في التيسير على ابنائها، وايضاً في خطوة سابقة نحو التكنولوجيا الحديثة.

الدخول على موقع دعم مصر.

إختيار المحافظة.

تحديد الإدارة التموينية.

كتابة مكتب التموين.

كتابة إسم التاجر الذى تأخذ منه التموين.

كتابة المكان الذى تصرف منه التموين.

أضغط على إستكمال التسجيل.

دعم مصر إضافة مواليد

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، تم إتاحتهم للمواطن المصرى لإضافة المواليد بشكل إلكترونى، دون الحاجة للخروج من المنزل، نظرا لما سببته الظروف الحالية المنتشرة عالمياً.

شروط إضافة المواليد فى دعم مصر

تقدم منحة دعم مصر لإضافة المواليد على بطاقات التموين لأشخاص معينة والذى يكون دخلهم المادى فى الشهر قليلا لا يكفى إحتياجات الأسرة ، فيقدم هذا الدعم لمن يكونوا الحد الأدنى لراتبهم هو ١٥٠٠ جنيه مصرى فقط لا غير، أو من يدخل لهم معاش شهرى بقيمة ١٢٠٠ جنيه، وذلك طبقا لما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية .

ومع بداية شهر يوليو الموافق يوم الخميس ، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع الحد الأدنى لراتب رب الأسرة فى خدمة دعم مصر للموايد أو لمن يريد إستخراج بطاقة تموينية جديدة ، لتكون كالتالي راتب رب الأسرة لا يزيد عن ٢٤٠٠ جنيه مصرى، ومعاش الشخص لا يزيد عن ١٥٠٠ جنيه مصرى.

قم بالدخول إلى رابط موقع دعم مصر

قم بالذهاب إلى أعضاء عائلتي ثم إضافة طفل جديد.

قم بالضغط على بدء الخدمة.

قم بكتابة رقم بطاقة التموين، ثم اضغط على اقرار أن البيانات صحيحة.

بعد ذلك قم بكتابة تفاصيل الطفل الجديد بالتفصيل، ثم ارسل الطلب للمراجعة، وبهذه الطريقة تتمكن من دعم مصر إضافة مواليد بكل سهولة ويسر.

تسجيل المواليد فى بطاقة التموين – بوابة الحكومة الالكترونية