كورونا يتوحش فى تونس .. رقم قياسى للإصابات اليومية والوضع يتحول لـ كارثة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" إلى ما يقرب من 455 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و601 حالة.

وفرضت السلطات التونسية حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، فى ظل اقتراب أجنحة العناية المركزة بالمستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى، حيث وصفت السلطت الوضع بأنه يشبه الكارثة.