أسماء المقبولين في البعثات الخارجية بدولة الكويت، حيث اعتمد صباح اليوم الدكتور محمد الفارس وزير التعليم العالي الكويتي خطة البعثات الخارجية للوزارة، وذلك للطلبة الحاصلين على الثانوية، وكان ذلك في بيان رسمي على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة فاطمة السنان الوكيل المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية والمعادلات، والتي قامت بتقديم التهنئة للطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في الخطة وكذلك قدمت الشكر لذويهم، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن أعداد المبتعثين هذا العام بلغت 3311، وقد زادت عن العام الماضي الذي كان 2848 طالب وطالبة.

الإقبال كان كبيرا على التخصصات الجديدة

أشارت الوكيل المساعد لشؤون البعثات إلى أن الإقبال على التخصصات الجديدة التي طرحتها الوزارة. في خطة البعثات الخارجية هذا العام لاقت إقبالا كبيراً، وذلك كان مجاراة لاحتياجات سوق العمل المتجددة والمتطورة باستمرار. لكن كان الحظ الأوفر من نصيب التخصصات الطبية المساعدة والطبية في عملية التسجيل. وكانت التخصصات الجديدة التي طرحتها وزارة التعليم العالي تخطت 20 تخصصا في مجالات متنوعة ومتعددة.

وأوضحت السنان للطلبة والطالبات المبتعثين ضرورة الالتزام بقوانين الدول التي سيهاجرون إليها. وأيضا اتباع القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة لكي تمر فترة البعثة بسلاسة وسهولة ويسر. وكذلك أيضا على الطلبة الذين تم إعلان أسماؤهم الالتزام بالمواعيد التي سوف ترسلها الوزارة لهم. حيث سيكون استقبالهم في مواعيد محددة لهم فقط لاستكمال إجراءات الاعتماد الخاصة بهم وبابتعاثهم.

جدير بالذكر أن المتحدثة الرسمية باسم التعليم العالي أكدت على أنه سيتم الإعلان عن خطة الشواغر للبعثات الخارجية. وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. ومن هنا يمكن للطلبة الاطلاع على جميع الإعلانات التي تشغل بال الطلبة وذويهم، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.

أسماء المقبولين في البعثات الخارجية

فيما يلي نقلنا لكم أسماء المقبولين في البعثات الخارجية بدولة الكويت 2021- 2022. وذلك للطلبة الحاصلين على الثانوية في الأعوام 2019- 2020 و 2021- 2022.

رابط بكشف الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية الأصلية للعام الجامعي 2021- 2022.

وفي الختام نرجوا حظا وافراً لكل مبتعثينا في دولة الكويت العربية. كما نرجوا أن نكون قدمنا معلومة مفيدة لك عزيزي قارئ موقع ثقفني.