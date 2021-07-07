وفيات كورونا فى البرازيل تقترب من 527 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت بيانت وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" إلى ما يقرب من 19 مليونًا، فيما بلغ إجمالى الوفيات 526 ألفًا و892 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفى المرتبة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية.
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