تصعيد جديد.. طالبان تبدأ هجوما كبيرا على القوات الحكومية

جدة - نرمين السيد - واندلع قتال عنيف فى منطقة "قلع النوى" عاصمة ولاية بادغيس بعدما هاجم المسلحون كل الأقاليم المحيطة بالولاية. وقال حاكم بادغيس حسام الدين شمس فى رسالة نصية "العدو دخل المدينة، سقطت كل الأقاليم. القتال بدأ داخل المدينة". وأضاف أن حركة طالبان دخلت مقر الشرطة فى المدينة والمكتب المحلى لوكالة الاستخبارات الأفغانية "مديرية الأمن الوطني".

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