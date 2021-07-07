الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من رام الله، واثنين من نابلس، واثنين من الخليل.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، يوميًا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فإنه يوجد فى السجون الإسرائيلية نحو 6500 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.