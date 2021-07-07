طالبان تشن هجوما على عاصمة ولاية في شمال غرب أفغانستان

شنت حركة طالبان أول هجوم على عاصمة ولاية في شمال غرب أفغانستان منذ بدأت هجوما كبيرا على القوات الحكومية، اليوم الأربعاء.
واندلع قتال عنيف في منطقة قلعة ناو عاصمة ولاية بادغيس بعدما هاجم المسلحون كل الاقاليم المحيطة بالولاية.
وقال حاكم بادغيس في رسالة نصية للصحفيين إن طالبان دخلت المدينة، مضيفا أن بعض مسؤولي الأمن استسلموا لطالبان خلال الليل.
وأفادت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان في بيان بأن 1037 جنديا من القوات الحكومية الأفغانية فروا إلى هذا البلد المجاور بعد معارك مع حركة طالبان.
وأضافت اللجنة بأن طالبان سيطرت بشكل تام “على ستة أقاليم في ولاية بادخشان بشمال شرق أفغانستان”وهو ما يمثل 910 كم من الحدود المشتركة معها.
وكثفت حركة طالبان التي تسيطر منذ نهاية يونيو/حزيران على أكبر مركز حدودي مع طاجيكستان، من هجماتها منذ بدء الانسحاب الأمريكي مطلع مايو/آيار الماضي.
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