الصحة الإسرائيلية: 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ 24 الأخيرةـ مشيرةً إلى أن الإصابات تخطت حاجز الـ 500 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت معطيات "الصحة الإسرائيلية" أنه منذ الإعلان عن تفشي الطفرة الهندية قبل 3 أسابيع، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس، مشيرةً إلى وجود نحو 3 آلاف حالة نشطة، منها 40 إصابة خطيرة.

وتدرس الحكومة الإسرائيلية إعادة فرض قيود تتعلق بالتجمهر والتواجد في الأماكن المغلقة والمعابر والمطارات، بالإضافة إلى تقييدات على المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والمخيمات الصيفية، من ضمنها تخفيض أعداد المشاركين المسموح به، وإلزام وضع الكمامات، وفرض الحجر الصحي على العائدين من الخارج، على أن تدخل القيود المحتملة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.