هُنا رابط تقديم رياض الأطفال 2021-2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وتقديم المدارس الرسمية واللغات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اجل تقديم رياض الأطفال لعام 2021-2022 تصدر قائمة اهتمامات الكثير من أولياء الأمور خلال الشهر الجاري بالتزامن مع إعلان تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل على مدار شهر يونيو الجاري بداية من يوم الثلاثاء 1 يونيو وحتى يوم الثلاثين من يونيو.

موقع تقديم رياض الأطفال 2021

وتصدر رابط موقع تقديم رياض الأطفال 2021 تريند جوجل في مصر. وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم استقبال طلبات التسجيل في رياض الأطفال إلكترونيا. وليس كما كان متبعا في السنوات السابقة من خلال التقديم في المدارس والمديريات التعليمية مكتبيًا، بتجهيز الملفات وتسليمها يدويًا إلى الموظف المختص في كل مدرسة مسئول عن تلقي طلبات التسجيل في رياض الأطفال للطلاب الجدد.

ياتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19بين اولياء الأمور والموظفين. حيث يتسبب التزاحم والتكدس في المدارس والمدريات التعليمية، تنفيذًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

تجهيز صورة بطاقة ولي الامر أو المتكفل بالطفل

تقديم إفادة بإقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة

تحضير 4 صور شخصية للطفل

شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر مع 5 صور ضوئية للشهادة.

الاوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2021رابط تقديم رياض الأطفال 2021

ونرصد لكم رابط تقديم رياض الأطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطوات تسجيل طلبات أولياء الأمور على موقع تقديم رياض الأطفال:-

قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع رياض الأطفالموقع رياض الأطفال 2021. اضغط على أيقونة بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم. اضغط على خدمات ولي الأمر قم باختيار تسجيل رغبات الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمى للغات 2020/2021 ابدأ في تسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة.

شروط التقديم في رياض الأطفال 2021

1- يجب أن يتراوح سن الطالب المتقدم بين 4 سنوات بحد أدنى و6 سنوات بحد أقصى في تاريج 1/10/2021.

2- يشترط أن يكون ولي أمر الطالب المتقدم ساكنا في المربع السكني والنطاق الجغرافي وفق ما تم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

3- لابد من اجتيار الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.

4- يجب أن يتعهد بسداد المصروفات الدراسية للطالب خلال 15 يوم من إعلان النتيجة.

5- يتعهد ولي الأمر بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت ذاته والتوقيع على تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2021

كما فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2021 – 2022 في جميع المحافظات من خلال رابط موحد عبر موقع وزارة التربية والتعليم للتيسير على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم بكل سهولة إلكترونيا دون الحاجة إلى مقار المدارس والمديريات التعليمية والتسبب في زحام والتكدس ما يزيد من الاختلاط وسرعة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

تقديم رياض الأطفال 2021

يأتي فتح باب التسجيل للطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن الاستعدادات الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022 وتوفير الوقت الكافي لأولياء الأمور للتقديم والتأكد من قبول أبنائهم الطلاب في المدارس الراغبين بها، حيث تتميز كل مدرسة عن الأخرى بشروط محددة بالإضافة إلى قبول عدد محدد لكل عام دراسي.

وتشهد هذه الفترة حالة من القلق والتوتر من قبل أولياء الأمور خاصة الذين سيتقدمون للمرة الأولى بتسجيل اطفالهم للالتحاق في الدراسة في المرحلة الأولى من رياض الأطفال.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 بالرقم القومي

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية في المحافظات الانتهاء من فحص طلبات أولياء الأمور المتقدمين بتسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية من بينها محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية.

فيما فعلت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 في جميع المحافظات عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

وتزداد حيرة أولياء الأمور ما بين المدارس الحكومية الرسمية أم الرسمية للغات أو الانتظار والتقديم في المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة أو التقديم في أكثر من مدرسة لضمان قبول تنسيق أطفالهم.

ويخشى الكثير من أولياء الأمور من تكرار أزمة الاختلاف بين التعليم عن بعد والتعليم في المدارس ما بين مؤيد ومعارض لتلك الإجراءات، خاصة في المدارس الخاصة.

وتسببت أزمة كورونا خلال العامين الماضيين في وقوع أزمة بين أولياء الأمور ومسئولي المدارس الخاصة بسبب تحصيل المصاريف الدراسية بالكامل على الرغم من عدم حضور الطلاب لمعظم أيام العام الدراسي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة التربية والتعليم حينها.