أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

أمين عام المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطيالتقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع التنظيمي خالد الشريف ورئيس الدائرة السياسيه عضو اللجنة العامة للمؤتمر عبده العدلة بقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حيث خصص اللقاء لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية والتصعيد الذي يمارسه تحالف العدوان ومرتزقته.

وجددت أحزاب التحالف الوطني موقفها المناهض للعدوان الغاشم والحصار الظالم والتصعيد العسكري الاخير لتحالف العدوان مشيدين بصمود الشعب اليمني ومنتسبي الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يقدمون التضحيات في سبيل الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته واستقلاله .

وتطرق الاجتماع إلى توجهات وزارة الخدمة المدنية بشأن إحالة الموظفين إلى التقاعد حيث عبرت أحزاب التحالف الوطني عن رفضها لهذا القرار في المرحلة الراهنة خصوصا أنه يأتي في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الأمر الذي سيترتب عليه مخاطر على الصعيد السياسي والاجتماعي خصوصا في ظل عدم تسلم الموظفين لمرتباتهم منذ عدة سنوات .

وأدان الاجتماع الاعتداء الذي تعرض له عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي محمد القاز مطالبا وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .