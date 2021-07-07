إصابة السيدة الأولى في هايتي خلال اغتيال الرئيس

ذكرت تقارير محلية أن زوجة رئيس هايتي، جوفينيل مويس، أصيبت في الهجوم الدامي الذي أسفر عن اغتياله داخل مقر إقامته الخاص، صباح الأربعاء.
وأشار بيان لرئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف إلى أن السيدة الأولى أصيبت بالرصاص، لكنها نجت من الهجوم.
وأوضح أن الهجوم المميت وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وكتب رئيس الوزراء: "هاجمت مجموعة من الأفراد الذين لم يتم التعرف عليهم، وبعضهم يتحدث الإسبانية، مقر الإقامة الخاص لرئيس الجمهورية وأصابوا رئيس الدولة بجروح قاتلة".
ودان جوزيف "العمل البغيض واللاإنساني والهمجي"، ودعا إلى التهدئة.
وأضاف "تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة. ستنتصر الديمقراطية والجمهورية".
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