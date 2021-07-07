شباب الإمارات يطلقون بنجاح القمر الاصطناعي "غالب"

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، نجاح مجموعة من الشباب الإماراتي في إطلاق القمر الاصطناعي "غالب".

وذكر الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الإماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي "غالب".

وأضاف "هو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية.. كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء".

يشار إلى أن عمليات تطوير القمر الاصطناعي الأول "غالب" بدأت قبل نحو ثلاث سنوات.

ويشكل إطلاق "غالب" إضافة مهمة لجهود دولة الإمارات في قطاع البحث والتطوير وتصميم برامج تكنولوجية فضائية، تعزز عمليات جمع البيانات وتحليلها، وتسهم في تسريع تطوير وتبني تكنولوجيا الفضاء.