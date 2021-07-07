وصفة رهيبة لتبييض وتفتيح لون البشرة والوجه بسرعة في 10 دقائق

تبييض وتفتيح لون البشرة وجعل البشرة أكثر نقاء وخالية من الشوائب هذا ما تسعى إليه كل امرأة على وجه الأرض، حيث تعطي البشرة المتوهجة والنقية ثقة كبيرة لكل فتاة وها الأمر مهم جدا وفي وجود التقدم التكنولوجي في تصنيع منتجات الاعتناء بالبشرة وعلى رغم من توفر الكثير من المنتجات ومستحضرات التجميل التي تعمل على تبيض وتفتيح لون البشرة، لكن كثير من السيدات تسعي للحصول على طرق ووصفات طبيعية للعناية بالبشرة، ويرجع ذلك إلى سببين أولا ثمن مستحضرات التجميل كثير جدا أما السبب الثاني والمهم هو أن الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة ليس لها آثار جانبية على البشرة بعكس مستحضرات التجميل، حيث قد تؤدي بعض من هذه المنتجات إلى أضرار كثيرة في البشرة وذلك لاحتوائها على عناصر ومواد كميائية مضرة، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على أفضل الطرق للعناية بالبشرة وأهم الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة والوجه.وصفات تفتيح وتبييض البشرة والوجه بسرعة
يؤدي التغير في المناخ اليومي مثل تعرض البشرة لأشعة الشمس فوق بنفسجية أو التعرض للغبار أو الهواء الملوث كل هذه العوامل تؤدي إلى تغير لون الوجه والبشرة وجعلها تتحول للون الداكن، كما يؤدي الإجهاد وقلت النوم وسوء التغذية إلى غير لون البشرة أيضا، لكن من الأخبار الجميلة أنه يوجد وصفات طبيعية يمكن تحضيرها بنفسك في المنزل وهذه الوصفات تساعد في تفتيح وتبييض البشرة والوجه بسرعة دون الحاجة لشراء مستحضرات التجميل باهظة الثمن.تبييض وتفتيح لون البشرة بالكركم
يشتهر الكركم في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الهند حيث يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة وكذلك العناية بالشعر، وذلك لاحتوائه على مركب الكوركمين الغني عن التعريف وما له من خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة لجعل البشرة تتحول للون الفاتح، ويمكن استخدام هذه الوصفة بالخطوات التالية:
يتم وضع ملعقتين من الحليب ومزجه مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في وعاء ومن ثم اخلطي جميع المكونات معا، ضعي خليط الكركم على وجهك لمدة 10 دقيقة على الأقل وبعد ذلك يفضل غسله بالماء الفاتر، مع تكرار وصفة الكركم ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء مثل الثلج.
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تبييض وتفتيح لون البشرة وجعل البشرة أكثر نقاء وخالية من الشوائب هذا ما تسعى إليه كل امرأة على وجه الأرض، حيث تعطي البشرة المتوهجة والنقية ثقة كبيرة لكل فتاة وها الأمر مهم جدا وفي وجود التقدم التكنولوجي في تصنيع منتجات الاعتناء بالبشرة وعلى رغم من توفر الكثير من المنتجات ومستحضرات التجميل التي تعمل على تبيض وتفتيح لون البشرة، لكن كثير من السيدات تسعي للحصول على طرق ووصفات طبيعية للعناية بالبشرة، ويرجع ذلك إلى سببين أولا ثمن مستحضرات التجميل كثير جدا أما السبب الثاني والمهم هو أن الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة ليس لها آثار جانبية على البشرة بعكس مستحضرات التجميل، حيث قد تؤدي بعض من هذه المنتجات إلى أضرار كثيرة في البشرة وذلك لاحتوائها على عناصر ومواد كميائية مضرة، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على أفضل الطرق للعناية بالبشرة وأهم الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة والوجه.وصفات تفتيح وتبييض البشرة والوجه بسرعة
يؤدي التغير في المناخ اليومي مثل تعرض البشرة لأشعة الشمس فوق بنفسجية أو التعرض للغبار أو الهواء الملوث كل هذه العوامل تؤدي إلى تغير لون الوجه والبشرة وجعلها تتحول للون الداكن، كما يؤدي الإجهاد وقلت النوم وسوء التغذية إلى غير لون البشرة أيضا، لكن من الأخبار الجميلة أنه يوجد وصفات طبيعية يمكن تحضيرها بنفسك في المنزل وهذه الوصفات تساعد في تفتيح وتبييض البشرة والوجه بسرعة دون الحاجة لشراء مستحضرات التجميل باهظة الثمن.تبييض وتفتيح لون البشرة بالكركم
يشتهر الكركم في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الهند حيث يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة وكذلك العناية بالشعر، وذلك لاحتوائه على مركب الكوركمين الغني عن التعريف وما له من خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة لجعل البشرة تتحول للون الفاتح، ويمكن استخدام هذه الوصفة بالخطوات التالية:
يتم وضع ملعقتين من الحليب ومزجه مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في وعاء ومن ثم اخلطي جميع المكونات معا، ضعي خليط الكركم على وجهك لمدة 10 دقيقة على الأقل وبعد ذلك يفضل غسله بالماء الفاتر، مع تكرار وصفة الكركم ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء مثل الثلج.
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