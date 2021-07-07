نظام نور noor نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442. أعلنت وزارة التعليم في بيان صادر منها فجر اليوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. مشيرة إلى أنها قد حرصت على تلبية رغبات كافة المعلمين والمعلمات المتقدمين بطلباتهم في حركة النقل الخارجي. فى ضوء الموارد المتاحة لدى وزارة التعليم، وضمان سد الاحتياج التعليمي. خاصة مع نية الوزارة إلى اعادة الدراسة في المدارس اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1443. بعد أن يتم الانتهاء من تطعيم الطلبة والطالبات. وأعضاء الهيئة التعليمية.

نظام نور noor نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442

أضافت وزارة التعليم بأنه يمكن للسادة المعلمين والمعلمات الذين قدموا طلباتهم في حركة النقل الخارجي الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال الدخول على نظام نور واتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع نظام نور

2- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لكي يتم تسجيل الدخول على نظام نور من رقم الهوية والرقم السري ورمز التحقق.

3- يتم اختيار خانة خدمات الشؤون الخاصة لرغبات النقل الخارجي.

4- يتم النقر على زر عرض. حتي يقوم النظام بعرض نتائج اجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442.

وأكدت وزارة التعليم بأنها تنوي القيام بإجراءات نقل إلحاقية للحركة الحالية. وذلك لمن تقدموا خلال العام الجاري، بعد أن يتم استكمال بعض التعديلات والترتيبات بالقطاعات التعليمية، مع القيام بتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني للبعض منهم في عدد من المجالات المطلوبة، وذلك لتعظيم الاستفادة المثلي وسد احتياجات القطاع التعليمي بأكمله من المعلمين والمعلمات.

وفى النهاية أكدت وزارة التعليم على أنها تعتز أشد الاعتزاز بالسادة المعلمين والمعلمات لما قدموه ويقدموه من جهد مبذول تجاه ابناؤهم الطلاب، مستهدفين في ذلك إلى رفعة هذا الوطن الغالي وبناء جيل جديد من أبناء السعودية قادر على حماية وطنه من أية تدخلات خارجية. معتزاً بدينه وأمته العربية والإسلامية. وكل ذلك يصب في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

وطالبت وزارة التعليم من السادة المعلمين والمعلمات. الانتهاء من أخذ التطعيمات اللازمة وذلك للعودة إلى الدراسة العام الدراسي الجديد، حيث ستكون العودة فعليه بالمدارس مع أخذ ما يلزم من احتياطيات وتدابير احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة.