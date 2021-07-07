أخبار اليمن : استمرار خروقات العدوان بالحديدة وغارات على محافظتين

دوت الخليج -

استمرار خروقات العدوان بالحديدة وغارات على محافظتين

كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار خروقات العدوان بالحديدة وغارات على محافظتينكثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت184 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والتحيتا و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 278 قذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 والمنظر وحيس والتحيتا والفازة والجبلية ، وغارة لطيران تجسسي على الفازة بمديرية التحيتا . وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية باقم في صعدة وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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