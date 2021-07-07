أخبار اليمن : عالميا: 185.3 مليون إصابة بفيروس كورونا

عالميا: 185.3 مليون إصابة بفيروس كوروناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 10 آلاف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 185 مليونا و396 ألف اصابة، تعافى منهم 169 مليونا ونحو 739 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة ليومنا هذا، سجلت دول العالم الثلاثاء 430 ألف و842 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,197 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,561 وفاة)، والبرازيل (527,016 وفاة)، والهند (404,240 وفاة)، والمكسيك (233,958 وفاة)، وبيرو (193,588 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،622,690 إصابة)، والهند (30,663,665 إصابة)، والبرازيل (18,855,015 إصابة)، وفرنسا (5,790,584 إصابة)، وروسيا (5,658,672 إصابة).

