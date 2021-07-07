عاجل.. الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج يؤدى اليمين الدستورية أمام الكنيست

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر بعد أداء اليمين، أن يصل الرئيس إسحاق هرتسوج إلى بيت حناسى، حيث سيستقبله الرئيس المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، فى حفل تسليم رسمى أقيم لأول مرة فى تاريخ الرئاسة.

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