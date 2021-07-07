عاجل.. استهداف قاعدة عين الأسد فى الأنبار بـ 14 صاروخا

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، إن "قاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار تعرضت لقصف بـ 14 صاروخا"، مبينا أن الصواريخ سقطت بالقرب من القوات الأمريكية فى القاعدة، وأن التقارير الأولية تشير إلى 3 إصابات طفيفة وسيتم تقييم الضرر.

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