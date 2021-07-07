جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة. وأفادت الجامعة، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 33 مليونا و747 ألفا و198 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و905 حالات، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 30 مليونا و663 ألفا و665 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 404 آلاف و211 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى العالم .. أكثر من 184 مليون إصابة و3 ملايين حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.