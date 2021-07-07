إعلان نتائج النقل الخارجي عبر رابط نظام نور 1442، قامت وزارة التعليم بالإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات وذلك لسد الاحتياج التعليمي عبر نظام نور، كما أن نظام نور تصدر الترند في السعودية وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي داخل مناطق السعودية وعبر نظام نور.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” وحرصاً من وزارة التعليم على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل 1443، وجاء ذلك ضمن سد الاحتياج التعليمي؛ فلقد عملت الوزارة على تحقيق رغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي داخل مناطق ومحافظات المملكة.

أعلنت وزارة التعليم أن ذلك جاء تحقيقاً لرغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي.

وجاء هذا وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية، واتباعاً للمفاضلة المعلنة مسبقاً.

إعلان نتائج النقل الخارجي:

ملحوظة / يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الاطلاع على النتائج عبر نظام نور.

إجراءات النقل الإلحاقية:

وأكدت الوزارة إنها تقوم بدراسة القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي، وهذا بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في عدد من المجالات المطلوبة؛ وذلك لتحقيق الاستفادة الأعلى منهم في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر في عملية النقل الخارجي.

وأكدت التعليم أيضاً على أنها فخوره بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق فيهم كل الثقة وفي تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وتشكرهم على مجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

يجب عليك الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نظام نور.

عليك القيام بإختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

يشترط عليك ملئ سجل ولي الأمر.

ثم اكتب اسم المستخدم.

بعد ذلك قم بإختيار تسجيل لطالب جديد.

ثم بعد ذلك عليك إدخال رقم الهوية أو الإقامة وصلة القرابة وتاريخ الميلاد.

وعليك القيام بتحديد صف الطفل: ويكون هذا بناءً على تاريخ الميلاد والذي قمت بإدخاله في الخطوة السابقة.

يجب عليك إدخال جميع بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

ويجب تحديد المدرسة حسب إدارة التعليم.

في النهاية عليك الموافقة على الإقرار والتعهد.

خطوات التسجيل في نظام نور للمستجدين: